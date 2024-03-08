Demet Evgar, SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı

SHOW TV’nin reyting rekorları kıran ‘Bahar’ dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde büyük bir sürprize imza attı.

Bu tarihte SHOW Ana Haber spikerliğini devralarak bültenin açılışını yapan Demet Evgar, içinde eksik kelimeler bulunan ve anlaşılmaz ilk haber metnini okuyarak izleyicileri şaşırttı. Bu açılışın ardından haberin tamamını okuyarak bir önceki okuduğu haberdeki eksik kelimeler gibi kadını da hayatın her alanında eksilttiğimizde, görmediğimizde ve yok saydığımızda yaşamın ne kadar anlaşılmaz ve eksik kalacağına vurgu yapan Evgar, UN Women’ın bu seneki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temasını paylaşarak önemli bir kampanyayı başlattı. Kampanya kısa sürede viral oldu ve etkileşim kazandı.

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Demet Evgar, her salı akşamı SHOW TV‘de ‘Bahar’ın yeni bölümleriyle milyonlarca insanın evine konuk olmaya devam ederken; Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi olarak da birbirinden anlamlı projelerin yüzü ve sesi olmayı sürdürecek.