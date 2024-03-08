Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Demet Evgar, SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı

        Demet Evgar, SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı

        SHOW TV'nin 'Bahar' dizisiyle milyonları ekran başına kilitleyen ve 2022'de dünyada Nicole Kidman, Emma Watson ve Anne Hathaway gibi önemli isimlerin ardından UN Women'ın Türkiye'de ilk İyi Niyet Elçisi olarak seçilen ödüllü oyuncu Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde büyük bir sürprizle izleyiciler karşısına çıktı. UN Women'ın bu seneki Dünya Kadınlar Günü temasını çarpıcı bir sunumla ekranlara taşıyan Evgar, SHOW Ana Haber bülteninin açılışını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 21:22 Güncelleme: 08.03.2024 - 21:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin reyting rekorları kıran ‘Bahar’ dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde büyük bir sürprize imza attı.

        Bu tarihte SHOW Ana Haber spikerliğini devralarak bültenin açılışını yapan Demet Evgar, içinde eksik kelimeler bulunan ve anlaşılmaz ilk haber metnini okuyarak izleyicileri şaşırttı. Bu açılışın ardından haberin tamamını okuyarak bir önceki okuduğu haberdeki eksik kelimeler gibi kadını da hayatın her alanında eksilttiğimizde, görmediğimizde ve yok saydığımızda yaşamın ne kadar anlaşılmaz ve eksik kalacağına vurgu yapan Evgar, UN Women’ın bu seneki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temasını paylaşarak önemli bir kampanyayı başlattı. Kampanya kısa sürede viral oldu ve etkileşim kazandı.

        REKLAM

        Demet Evgar, her salı akşamı SHOW TV‘de ‘Bahar’ın yeni bölümleriyle milyonlarca insanın evine konuk olmaya devam ederken; Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi olarak da birbirinden anlamlı projelerin yüzü ve sesi olmayı sürdürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #demet evgar
        #show tv
        #show ana haber
        #Bahar dizisi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenskiy görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenskiy görüşmesi sona erdi
        "Atina'da final ballı börek olur"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        İlk yarıda 5 gol!
        İlk yarıda 5 gol!
        Eski eşin şiddeti bitmiyor! "Kurtarın beni bu adamdan"
        Eski eşin şiddeti bitmiyor! "Kurtarın beni bu adamdan"
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası