Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada Kemalettin Aktepe (16) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Kemalettin Aktepe, Ali Aktepe ve Yusuf Aktepe yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Kemalettin Aktepe doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Ali Altepe’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kemalettin Aktepe’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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