Galatasaray'dan İtalya'da yoğun temaslar: Pavlovic, Bijol, Tchatchoua, Calabria!
Alvaro Morata transferi için İtalya'ya çıkarma yapan Galatasaray, İtalya'dan birçok isim için masada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar Pavlovic, Bijol, Tchatchoua ve Calabria için girişimler yapıyor. İşte detaylar...
Alvaro Morata’yı renklerine bağlamaya hazırlanan Galatasaray İtalya’ya adeta çıkarma yaptı.
Bonservis bedelli transferi hücum bölgesine yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar Morata’nın kiralanmasıyla yol haritasını değiştirdi.
Sarı-kırmızılılar stoper ve sağ bek bölgelerine de takviye yapmak istiyor. Stoper bölgesine bonservis bedeli harcaması yapabilecek olan Cimbom, Milan ile masaya oturdu.
Strahinja Pavlovic, Eric Garcia’yla birlikte Okan Buruk’un kadrosunda en çok görmek istediği stoper konumunda.
Galatasaray, Pavlovic için Milan’a 20 milyon Euro’ya yakın bir bonservis bedelini verebileceğini iletti.
İtalyan kulübü ise Pavlovic için kapıyı 25 milyon Euro’dan açtı. İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken Sırp stoper ise Galatasaray’a kırmızı ışık yaktı.
Kariyerine Milan’da devam etmek isteyen Pavlovic kariyerinin şu aşamasında Türkiye’ye gitmek istemediğini net şekilde iletti. Galatasaray, Pavlovic için ikna turuna çıksa da alternatiflere de yöneldi.
Udinese’nin kaptanı Jaka Bijol menajerler tarafından Galatasaray’a önerildi.
Sarı-kırmızılı kulüp ilk etapta pahalı bulduğu oyuncuyu, transfer politikasının kiralıktan bonservise dönmesiyle birlikte gündemine aldı.
Galatasaray ile Udinese arasında görüşmeler devam ediyor. Cimbom Bijol dışında Leo Östigard ve Mohammed Salisu ile de ilgileniyor.
Galatasaray’ın İtalya’da temaslarda bulunduğu diğer isimler ise Jackson Tchatchoua ve Davide Calabria.
Sağ bekte listenin ilk sırasında yer alan Kyle Walker-Peters için Southampton’a 6 milyon Euro teklif eden sarı-kırmızılılar İngiliz oyuncuyu ikna edemedi.
Hellas Verona ile Jackson Tchatchoua için masaya oturan Galatasaray’a Milan’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Davide Calabria da önerildi.