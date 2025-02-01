Galatasaray'dan İtalya'da yoğun temaslar: Pavlovic, Bijol, Tchatchoua, Calabria!

İtalyan kulübü ise Pavlovic için kapıyı 25 milyon Euro’dan açtı. İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken Sırp stoper ise Galatasaray’a kırmızı ışık yaktı.

Kariyerine Milan’da devam etmek isteyen Pavlovic kariyerinin şu aşamasında Türkiye’ye gitmek istemediğini net şekilde iletti. Galatasaray, Pavlovic için ikna turuna çıksa da alternatiflere de yöneldi.