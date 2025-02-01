Bambaşka hayatlarda da olsak bu rüyayı herkes en az bir kere görmüştür! İşte en sık görülen 5 rüya!

Rüya görmek, insanlığın en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Farklı kültürlerde ve zaman dilimlerinde, insanlar rüyaların anlamlarını çözmeye çalışmış, bu gizemli deneyimin ardındaki gerçekleri merak etmişlerdir. Peki, rüya görmek sadece bilinçaltımızın rastgele bir yansıması mı, yoksa aslında hayatımızla ilgili önemli ipuçları mı taşıyor?