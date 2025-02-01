Kızıldağ'ın zirvesindeki köyde sadece 2 mevsim görülüyor

Biz 2 metre karlara alışığız. Bu bakımdan mevsim kurak geçiyor diyebiliriz. Bu bizim için iyi değil. Şu an köyümüzde kar var ama biz buna kar demiyoruz çünkü çok az. Bu yaşıma kadar köyde ilk kez bu kadar düşük seviyede kar görüyorum. Geçen sene çok yağmamıştı ama yine 2 metreye yakın kar vardı.