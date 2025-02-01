Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi: Ayrılmaya hazırlanıyor!
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi Napoli, Maximin ile ilgileniyor ve kulübü Al Ahli ile de anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması için Fenerbahçe'den onay bekleniyor
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin sezon başında Al Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.
Maximin devre arası ayrılacak isimlerin başında geliyordu ancak Göztepe maçından sonra bu düşünce değişmişti.
HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, İtalyan devi Napoli’nin Maximin için devreye girmesiyle ayrılık yeniden gündeme geldi.
Al Ahli ve Napoli kulüpleri ise transfer için anlaşmaya vardı. Fransız futbolcunun da Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
İtalyan ekibi, transferin tamamlanması için Fenerbahçe'den onay bekliyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist katkısı sağladı.