Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi: Ayrılmaya hazırlanıyor! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi: Ayrılmaya hazırlanıyor!

        Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi Napoli, Maximin ile ilgileniyor ve kulübü Al Ahli ile de anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması için Fenerbahçe'den onay bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 12:59 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin sezon başında Al Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.

        2

        Maximin devre arası ayrılacak isimlerin başında geliyordu ancak Göztepe maçından sonra bu düşünce değişmişti.

        3

        HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, İtalyan devi Napoli’nin Maximin için devreye girmesiyle ayrılık yeniden gündeme geldi.

        4

        Al Ahli ve Napoli kulüpleri ise transfer için anlaşmaya vardı. Fransız futbolcunun da Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

        5

        İtalyan ekibi, transferin tamamlanması için Fenerbahçe'den onay bekliyor.

        6

        Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist katkısı sağladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası