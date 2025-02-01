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        Haberler Gündem Narin Güran cinayetinde, anne Yüksel ve ağabeyi Enes, başka cezaevlerine sevk edildi - Gündem Haberleri

        Narin Güran cinayetinde, anne Yüksel ve ağabeyi Enes, başka cezaevlerine sevk edildi

        Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin mahkemece 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve annesi Yüksel Güran, tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi. Ayrıca Narin'i Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar'da başka cezaevine gönderildiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 19:59 Güncelleme: 01.02.2025 - 20:28
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        Anne ve ağabey Güran başka cezaevine sevk edildi
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        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin soruşturmasında tutuklu bulunan şüphelilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre mahkemece ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve annesi Yüksel Güran, tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi.

        ENES GÜRAN’IN AVUKATI DA AÇIKLAMA YAPTI

        Ağabey Enes Güran’ın avukatı Mahir Akbilek ise paylaşımında, “Müvekkil Enes Güran, sabah saatleri itibari ile tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan alınarak, henüz tespit edemediğimiz başka bir cezaevine nakledilmiştir. Müvekkilimiz, hüküm giymemiş olup; yerel mahkemece verilen hüküm henüz ilgili BAM (Bölge Adliye Mahkemesi) ceza dairesine intikal etmemişken verilen idari karar sanığın devam etmekte olan mağduriyetini kat be kat arttıracak niteliktedir” ifadelerini kullandı.

        AMCA SALİM GÜRAN DA SEVK EDİLDİ

        Amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkilinin de başka bir ile sevk edildiğini belirterek, “Müvekkilim Salim Güran Erzurum'a, Enes Güran da Erzincan'a sevk edilmiştir. Yüksel hanımın nereye sevk edildiğini teyit edemedim. Nevzat Bahtiyar'ın sevki yapılmamış, kendisi Diyarbakır'da. Kamuoyuna duyurulur” dedi.

        Ailenin bir diğer Avukat Yılmaz Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anne Yüksel Güran’ın başka bir ildeki cezaevine sevk edildiğini belirterek, “Anneyi başka bir ildeki cezaevine sevk etmişler. Küçücük çocukların annesi ile görüşmesinin önüne engel mesafeler oluşturulabilir. Ne yapılırsa yapılsın adaletin terazisinin şaşmaz olduğunu biliyoruz. Tarih bu fikri ve uygulamayı benimseyenleri mutlaka yazacak” dedi.

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