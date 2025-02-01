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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!

        Bursa'da, annesi emzirirken soluk borusuna süt kaçtığı iddia edilen 2 aylık Eliz Sayfan yaşamını yitirdi. Annenin bebeği emzirirken uykuya daldığı öğrenildi. Küçük çocuğun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 13:16 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:16
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        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
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        Bursa'da, Elzana Sayfan, 2 ay önce dünyaya gelen kızları Eliz’i dün akşam saatlerinde emzirirken uykuya daldı.

        BEBEĞİN HAREKETSİZ OLDUĞUNU FARK ETTİ

        DHA'daki habere ve iddiaya göre bu sırada bebeğin soluk borusuna anne sütü kaçtı. Kucağındaki kızının hareketsiz yattığını fark eden Sayfan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        ELİZ'E KALP MASAJI YAPILDI

        İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, kalbinin durduğunu tespit ettiği Sayfan’a kalp masajı yaptı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eliz Sayfan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        Küçük çocuğun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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