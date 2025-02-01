Alvaro Morata Galatasaray'da!
Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun ardından ara transfer döneminin ikinci takviyesini fort hattına yaptı. Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü İspanyol golcü Alvaro Morata'yı Milan'dan zorunlu satın alma maddesiyle birlikte kiraladı. 32 yaşındaki santrfor, kendisini Galatasaray'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Morata'nın bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Galatasaray transferde bombayı patlattı, Alvaro Morata'yı resmen kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, İspanyol santrfor için Milan'la anlaşmaya varırken, yıldız golcü resmi sözleşmeye imza attı.
Cimbom, 32 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma maddesiyle sezon sonuna kadar kiraladı.
Morata'nın bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
3.5 YILLIK SÖZLÜ ANLAŞMAYA VARILDI
Morata'yı zorunlu satın alma maddesiyle Milan'dan kiralayan Galatasaray yönetiminin, yıldız isimle de 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.
Morata'nın sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-kırmızılılarla 3 yıllık daha sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
32 yaşındaki futbolcu sezonun kalanı için 3 milyon Euro civarında bir ücret kazanacak. Morata’nın yıllık ücreti ise 6 milyon Euro’nun biraz üstünde olacak.
ALVARO MORATA'NIN KARİYERİ
Atletico Madrid altyapısından sonra Real Madrid altyapısına da transfer olan Morata, İspanya ile EURO 2024’te şampiyonluk yaşadı.
Milli takımının kaptanlığını da yapan İspanyol golcü Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid gibi devlerde de top koşturdu.