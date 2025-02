Bu detayları öğrendikten sonra diziyi bir daha izlemek isteyeceksiniz! İşte Friends sahneleri arasına yerleştirilmiş minik ama eğlenceli detaylar!

SUSAN SARANDON KIZINA TOKAT ATTI

“The One with Joey's New Brain”

Yedinci sezonun “The One with Joey's New Brain” adlı bölümünde Susan Sarandon, Cecilia Monroe karakterini canlandırır. Cecilia, “Days of our Lives” adlı dizide Jessica Lockhart rolüyle tanınır ve sık sık diğer karakterlere tokat atmasıyla ünlüdür. Hatta Monica, Joey’nin dairesinde tanıştıklarında ondan bir tokat almayı ister.