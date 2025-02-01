Bu detayları öğrendikten sonra diziyi bir daha izlemek isteyeceksiniz! İşte Friends sahneleri arasına yerleştirilmiş minik ama eğlenceli detaylar!
Friends, komedi dünyasında eşsiz bir yere sahip. Ancak bu ikonik diziyi ne kadar iyi biliyorsunuz? Bazı gizli detaylar, hayranların bile gözünden kaçmış olabilir. İşte Friends hakkında bilmediğiniz şaşırtıcı bilgiler!
Friends dizisi, yıllarca izleyicilerin favorisi olmayı başarmış ve popüler kültürün bir parçası haline gelmiştir. Ancak, dizideki küçük ama etkileyici detayları fark etmemiş olabilirsiniz. İşte bu detaylar, Friends’i bir kez daha izlemeniz için sizi teşvik edecek!
SUSAN SARANDON KIZINA TOKAT ATTI
“The One with Joey's New Brain”
Yedinci sezonun “The One with Joey's New Brain” adlı bölümünde Susan Sarandon, Cecilia Monroe karakterini canlandırır. Cecilia, “Days of our Lives” adlı dizide Jessica Lockhart rolüyle tanınır ve sık sık diğer karakterlere tokat atmasıyla ünlüdür. Hatta Monica, Joey’nin dairesinde tanıştıklarında ondan bir tokat almayı ister.
İlginç bir detay: Jessica’nın kızı Dina’yı oynayan kişi, Sarandon’un gerçek hayattaki kızı Eva Amurri’dir. Yani Jessica’nın Dina’ya tokat attığı sahnede, aslında Sarandon kendi kızını tokatlıyor!
RACHEL’IN UZUN GEBELİĞİ
Dünyadaki en uzun insan gebeliği 375 günle rekor kırmış olabilir, ancak Rachel Green’inki de oldukça dikkat çekici. Monica’nın düğününde Rachel hamile olduğunu öğrenir; bu tarih 15 Mayıs’tır.
Ancak sonraki Şubat ayında bebeğin ilk tekmesini hissettiğini görürüz. Emma’nın doğum tarihi asla belirtilmez ama izleyiciler onun 4 Nisan’da doğmuş olabileceğini düşünür. Bu, yaklaşık 11 aylık bir hamilelik süresine işaret eder!
GUNTHER’IN İLK KONUŞMASI
“The One with Phoebe's Dad”
Friends hayranları, Central Perk’te çalışan Gunther’ı çok iyi tanır. Ancak onun ikinci sezona kadar tek kelime etmediğini fark etmiş miydiniz? İlk konuşması “Evet” anlamına gelen basit bir “Yeah” ifadesiydi. Bu küçük ama önemli an, karakterinin daha derinlemesine keşfedilmesinin kapılarını açtı.
MARCEL’İN RESTORANI
“The One After the Superbowl”
Ross’un ilk sezonun sonunda Marcel’i bırakması, dizide duygusal anlardan biriydi. Ancak ikinci sezonun “The One After the Superbowl” bölümünde Marcel’in bir film setinde oyunculuk yaptığını görürüz. Dikkatli izleyiciler, aynı bölümde bir restoranda yer alan menülerin üzerinde Marcel’in adını fark etmiş olabilirler.
MATTHEW PERRY’NİN BABASI
“The One with Rachel's New Dress”
Matthew Perry’nin babası John Bennett Perry, uzun yıllar oyunculuk kariyerine sahip bir isimdir.
Friends’te Joshua’nın babası olarak kısa bir rol üstlenir. Bu, Chandler karakterini canlandıran Matthew Perry ile aynı sahnede yer aldığı anlamına gelir. Bu küçük detay, Perry ailesi için unutulmaz bir an oldu.
CHANDLER VE MONICA’NIN EVİ
“The Last One”
Monica ve Chandler’ın dizinin son sezonunda satın aldığı ev, aslında Home Alone filminden tanıdık gelebilir. Evet, doğru duydunuz!
Bu ev, Kevin McCallister’ın evini soymaya çalışan hırsızların meşhur olduğu evle aynı. Dikkatli bakarsanız, pencereden karşıdaki Murphy ailesinin evini bile görebilirsiniz.
MONICA’NIN HAVLULARI
“The One with the Embryos”
Ünlü apartman bahis oyunu sırasında Joey ve Chandler’a Monica’nın havlu kategorilerinden bahsedilir. Cevap 11 kategoridir, ancak yalnızca birkaçını öğreniriz: günlük kullanım, misafir, özel misafir, mutfak ve plaj havluları. Diğer kategorilerse hala bir gizem olarak kalır.
MAGNA DOODLE’LAR
Joey ve Chandler’ın dairesindeki Magna Doodle, sık sık değişen mesajlarıyla dikkat çeker. Bazen alışveriş listesi, bazen de “Joey babanı ara” gibi notlar içerir. Son bölümlerde ise bir bayrak çizimiyle dağın zirvesine ulaşıldığını gösterir; bu, dizinin duygusal bir bitişine gönderme yapar.
MERKEZİ MASA REZERVASYONU
Central Perk’teki ikonik koltuk ve masanın her zaman boş olması dikkat çekicidir. Çoğu kahve dükkanında böyle bir durum mümkün olmasa da, Friends evreninde bu masa genellikle “rezerve” olarak işaretlenmiştir. Hayran teorilerine göre, bu masa Gunther tarafından Rachel için ayrılmış olabilir.