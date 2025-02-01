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        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü

        ABD'nin Philadelphia eyaletinin kuzeydoğusunda küçük bir uçağın alışveriş merkezinin yakınına düşmesinin ardından çok sayıda ölü ve yaralı olduğu açıklandı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 01.02.2025 - 03:37 Güncelleme: 01.02.2025 - 04:06
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        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
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        Yerel medya Cuma günü, en az iki kişiyi taşıyan küçük bir uçağın Philadelphia'daki bir alışveriş merkezinin yakınlarına düştüğünü ve yerde çok sayıda kişinin öldüğünü bildirdi.

        Philadelphia Inquirer gazetesi polise dayandırdığı haberinde, kazanın saat 18.00 sularında Philadelphia'nın kuzeydoğusundaki Roosevelt Alışveriş Merkezi yakınlarında meydana geldiğini bildirdi.

        Gazete, en az bir evin ve çok sayıda arabanın yandığını bildirdi. Kaza sırasında hava soğuk ve yağmurluydu ve görüş mesafesi düşüktü.

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        Kaza, bu hafta Washington, DC üzerinde bir American Airlines jeti ile bir US Army Black Hawk helikopterinin çarpışmasının ardından geldi ve bu çarpışmada 67 kişi öldü. Bu, 2009'dan bu yana ABD'deki en ölümcül uçak kazasıydı.

        Philadelphia CBS iştiraki, kaza mahallinde büyük bir yangın ve birkaç itfaiye aracının görüntülerini gösterdi. Kurbanların durumunun hemen bilinmediğini söyledi. İstasyon, uçakta iki kişi olduğunu bildirdi.

        Philadelphia Fox haber ajansı uçakta altı kişinin bulunduğunu bildirdi.

        Philadelphia Acil Durum Yönetim Ofisi, sosyal medyada bildirilen kazanın olduğu bölgede "büyük bir olay" yaşandığını doğruladı ancak başka ayrıntı vermedi.

        Ne Philadelphia polis departmanı ne de itfaiye departmanı yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

        Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İlk müdahale ekipleri kaza yerinde çalışırken tüm Commonwealth kaynaklarını sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

        ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sosyal medyada yaptığı açıklamada, durumu takip ettiğini ve daha fazla bilgi edinmek için çalıştığını belirtti.

        Ayrıntılar geliyor...

        Fotoğraf, Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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