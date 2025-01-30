ABD'nin başkenti Washington'da uçak ile helikopter çarpıştı! Kazaya ilişkin neler biliniyor?

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bugüne kadar benzeri pek görülmemiş, dünya gündemine oturan bir uçak kazası yaşandı.

Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı. American Airlines'a ait ticari uçak ile askeri helikopter çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü. ABD'li yetkililer, en son 2006'da yaşanan ölümcül uçak kazasının ardından yaşanan bu kazanın ABD'deki en ölümcül uçak kazası olabileceğini söyledi.

HELİKOPTERLE UÇAĞIN ÇARPIŞMA ANI BÖYLE KAYDEDİLDİ

NE OLDU?

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) açıklamasına göre, yerel saatle 21:00 civarı Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı.

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60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü.

Uçuş kayıtları American Airlines'a ait uçağın yerel saatle 21:00 civarında inmesinin beklendiğini gösteriyordu. DC Polisi, saat 20:53'te "Potomac Nehri üzerinde bir uçak kazası" hakkında çağrılar aldığını bildirdi. Ronald Reagan Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.

Henüz can kaybı sayısı bilinmiyor ancak yetkililere ve görgü tanıklarına göre Potomac Nehri'nde çok sayıda kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

UÇAK İLE HELİKOPTERİN ÇARPIŞMA ANI KULEDEN BÖYLE GÖRÜLDÜ

Yolcu uçağı ile askeri helikopterin Washington üzerindeki çarpışma anı, hava trafik kontrol kulesinin ekranında böyle göründü.

Diğer yandan Ronald Reagan Havalimanı çevresinde Pentagon, Beyaz Saray ve Kongre binası gibi önemli kurumlar bulunuyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Bölgedeki hemen hemen her yerel ve ulusal kolluk kuvveti kurumu, dondurucu soğukta Potomac Nehri'nde arama ve kurtarma çalışmalarını yürütüyor. Yaklaşık 300 kişinin çalışmalara katıldığı biliniyor.

ABD basını, nehre düşüp kazadan kurtulan bir kişinin olma ihtimalinin çok düşük olduğunu kaydetti. Ulusal Hava Durumu Servisi, Washington bölgesinde sıcaklıkların bu gece donma noktasının altına düşmesinin beklendiğini ve soğuk suda hipoterminin 20-30 dakika içinde başlayabileceğini dile getirdi.

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TRUMP NE DEDİ?

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın gerçekleştiği andan itibaren bilgilendirildiğini söyledi ve kazada kontrol kulesini suçladı.