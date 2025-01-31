UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları sona erdi. Midtjylland'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe 10 puanla, Ajax'a 2-1 mağlup olan Galatasaray 13 puanla play-off oynamaya hak kazandı. Twente'ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş ise 9 puanda kaldı ve play-off şansını kaçırdı. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıramalasında son durum ne oldu? Detaylar haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'nde son haftanın heyecanı sona erdi. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını tamamlamasının ardından yeni ülke puanımız belli oldu.
GALATASARAY İLK 8 FIRSATINI KAÇIRDI
UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Ajax'a 2-1 yenilen Galatasaray, son 16 turu için play-off oynayacak.
FENERBAHÇE SON BİLETİ ALDI
UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, son 16 turu için play-off oynama hakkı elde etti.
BEŞİKTAŞ VEDA ETTİ
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda ekibi Twente'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, organizasyona veda etti. Beşiktaş, elde ettiği 9 puanla 36 takım arasında 28. sırada yer aldı. Organizasyonda adını ilk 24 ekip arasına yazdıramayan siyah-beyazlılar, böylece Avrupa kupalarına veda etti.
Avrupa'da haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ülke puanı da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin güncel puan durumu...
1- İngiltere 106.624
2- İtalya: 92. 668
3- İspanya: 87.739
4- Almanya: 82.581
5- Fransa: 69.093
6- Hollanda: 63.816
7- Portekiz: 60.766