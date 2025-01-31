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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada?

        UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları sona erdi. Midtjylland'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe 10 puanla, Ajax'a 2-1 mağlup olan Galatasaray 13 puanla play-off oynamaya hak kazandı. Twente'ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş ise 9 puanda kaldı ve play-off şansını kaçırdı. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıramalasında son durum ne oldu? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 18:22 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:22
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        UEFA Avrupa Ligi'nde son haftanın heyecanı sona erdi. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını tamamlamasının ardından yeni ülke puanımız belli oldu.

        2

        GALATASARAY İLK 8 FIRSATINI KAÇIRDI

        UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Ajax'a 2-1 yenilen Galatasaray, son 16 turu için play-off oynayacak.

        3

        FENERBAHÇE SON BİLETİ ALDI

        UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, son 16 turu için play-off oynama hakkı elde etti.

        4

        BEŞİKTAŞ VEDA ETTİ

        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda ekibi Twente'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, organizasyona veda etti. Beşiktaş, elde ettiği 9 puanla 36 takım arasında 28. sırada yer aldı. Organizasyonda adını ilk 24 ekip arasına yazdıramayan siyah-beyazlılar, böylece Avrupa kupalarına veda etti.

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        Avrupa'da haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ülke puanı da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin güncel puan durumu...

        6

        1- İngiltere 106.624

        7

        2- İtalya: 92. 668

        8

        3- İspanya: 87.739

        9

        4- Almanya: 82.581

        10

        5- Fransa: 69.093

        11

        6- Hollanda: 63.816

        12

        7- Portekiz: 60.766

        13

        8- Belçika: 54.350

        14

        9- Çekya: 43.300

        15

        10- TÜRKİYE 42.500

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