Galatasaray'dan Osimhen paylaşımı!
Galatasaray, yeni transferi Victor Osimhen'in uçaktan videosunu yayımladı. Yıldız golcüyü taşıyan özel uçağın saat 21.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.
Galatasaray'da aylar süren Osimhen bekleyişi sona eriyor, sarı-kırmızılılar Nijeryalı yıldızına kavuşuyor...
Sarı-kırmızılı yönetimin uzun uğraşlar sonucu transferini noktaladığı Victor Osimhen bu akşam İstanbul'a geliyor. Osimhen, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ile birlikte Almanya'dan kalkacak özel uçakla İstanbul'a geliyor.
Yıldız golcüyü taşıyan özel uçağın saat 21.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.
Osimhen, perşembe sabah saatlerinde ise Galatasaray için sağlık kontrolünden geçecek.
Galatasaray, sağlık kontrollerinden geçirmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdiği Victor Osimhen'in uçaktan videosunu yayımladı.