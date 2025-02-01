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        Haberler Spor Transfer Galatasaray geri sayıma geçti: Alvaro Morata, Aslan oluyor! - Futbol Haberleri

        Galatasaray geri sayıma geçti: Alvaro Morata, Aslan oluyor!

        Galatasaray Alvaro Morata transferine noktayı koyuyor. İspanyol santrfor için Milan'la masaya oturan sarı-kırmızılılar mecburi satın alma maddesiyle birlikte Morata'yı renklerine bağlayacak. İşte detaylar...

        Giriş: 01.02.2025 - 10:31 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:31
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        Mauro Icardi’nin sakatlığından sonra hücum oyuncusu arayışlarına giren Galatasaray, Alvaro Morata transferi için Milan ile masaya oturmuştu.

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        Feyenoord’dan Santiago Gimenez’i renklerine bağlamak isteyen Milan ile temasa geçen Galatasaray, Alvaro Morata için kiralama teklifini iletti.

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        Sarı-kırmızılılar mecburi satın alma maddesinin de yer aldığı bir kiralama teklifi ile İtalyan kulübüyle anlaşma sağladı.

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        Galatasaray, İspanyol yıldız Morata ile de 3.5 yıllık sözlü anlaşma sağladı.

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        Eşinin isteği ile Milano’ya taşınan ve kırmızı-siyahlılarla anlaşan Morata’nın İtalyan kulübünde son dönemde mutsuz olduğu öğrenildi.

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        Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen İspanyol golcünün kısa süre içerisinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

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        32 yaşındaki futbolcu sezonun kalanı için 3 milyon Euro civarında bir ücret kazanacak. Morata’nın yıllık ücreti ise 6 milyon Euro’nun biraz üstünde olacak.

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        Atletico Madrid altyapısından sonra Real Madrid altyapısına da transfer olan Morata, İspanya ile EURO 2024’te şampiyonluk yaşadı.

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        Milli takımının kaptanlığını da yapan İspanyol golcü Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid gibi devlerde de top koşturdu.

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        32 yaşındaki golcü için şimdiye kadar 200 milyon Euro’nun üzerinde transfer bedeli ödendi.

        Milan ile bu sezon 25 maça çıkan Morata 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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