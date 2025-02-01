Galatasaray geri sayıma geçti: Alvaro Morata, Aslan oluyor!
Galatasaray Alvaro Morata transferine noktayı koyuyor. İspanyol santrfor için Milan'la masaya oturan sarı-kırmızılılar mecburi satın alma maddesiyle birlikte Morata'yı renklerine bağlayacak. İşte detaylar...
Mauro Icardi’nin sakatlığından sonra hücum oyuncusu arayışlarına giren Galatasaray, Alvaro Morata transferi için Milan ile masaya oturmuştu.
Feyenoord’dan Santiago Gimenez’i renklerine bağlamak isteyen Milan ile temasa geçen Galatasaray, Alvaro Morata için kiralama teklifini iletti.
Sarı-kırmızılılar mecburi satın alma maddesinin de yer aldığı bir kiralama teklifi ile İtalyan kulübüyle anlaşma sağladı.
Galatasaray, İspanyol yıldız Morata ile de 3.5 yıllık sözlü anlaşma sağladı.
Eşinin isteği ile Milano’ya taşınan ve kırmızı-siyahlılarla anlaşan Morata’nın İtalyan kulübünde son dönemde mutsuz olduğu öğrenildi.
Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen İspanyol golcünün kısa süre içerisinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
32 yaşındaki futbolcu sezonun kalanı için 3 milyon Euro civarında bir ücret kazanacak. Morata’nın yıllık ücreti ise 6 milyon Euro’nun biraz üstünde olacak.
Atletico Madrid altyapısından sonra Real Madrid altyapısına da transfer olan Morata, İspanya ile EURO 2024’te şampiyonluk yaşadı.
Milli takımının kaptanlığını da yapan İspanyol golcü Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid gibi devlerde de top koşturdu.