Tüm dünyanın uyduğu "21 gün" kuralı aslında bir mitten ibaret olabilir! Bir alışkanlığı bırakmak için gerçekte kaç güne ihtiyacımız var?
Bir alışkanlıktan kurtulmanın ya da yeni bir alışkanlık edinmenin sadece 21 gün süreceğine inanıyor musunuz? Peki, ya bu süre aslında bir efsaneyse? Alışkanlıkların kazanılma ve terk edilme süreci uzun yıllardır tartışılıyor, ancak bilimsel araştırmalar, popüler inanışların aksine, 21 günün sihirli bir sınır olmadığını ortaya koyuyor!
Yeni bir düzeni benimsemek ya da bir alışkanlıktan kurtulmak göründüğü kadar basit olmayabilir. Özellikle de 21 gün gibi kısa bir sürede alışkanlıkların kalıcı olarak değiştiğine inanıyorsanız, yanılıyor olabilirsiniz. Psikoloji ve nörobilim alanında yapılan yeni araştırmalar, bu yaygın inanışın aslında bir yanılgı olduğunu gösteriyor.
21 GÜN KURALI NEDEN BU KADAR POPÜLER?
“Bir alışkanlığı değiştirmek için 21 gün yeterlidir” inanışı, 1950’lerde plastik cerrah Maxwell Maltz tarafından ortaya atıldı. Maltz, hastaların yeni görünümlerine alışması için ortalama 21 gün geçmesi gerektiğini gözlemledi. Ancak, bu gözlem bilimsel bir araştırma değil, sadece bireysel bir çıkarımdı.
Zamanla kişisel gelişim kitapları ve motivasyon koçları bu fikri benimsedi ve 21 gün kuralı bir mit haline geldi. Ancak bu sürecin herkes için aynı işlemediği bilimsel olarak defalarca kanıtlandı.
BİLİMSEL GERÇEKLER: ALIŞKANLIKLAR KAÇ GÜNDE DEĞİŞİR?
University College London tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yeni bir alışkanlığı oturtmak ortalama olarak 66 gün sürebilir. Hatta bazı insanlar için bu süre 18 gün kadar kısa olabileceği gibi 254 gün gibi uzun bir süreye de uzayabilir.
Bunun sebebi, alışkanlıkların beynin sinir ağlarında yer edinme şeklinden kaynaklanır. Nörobilim, bir davranışın alışkanlık haline gelmesi için tekrar tekrar yapılması ve beyindeki sinaptik bağlantıların gücü artırması gerektiğini ortaya koyuyor.
HERKES İÇİN FARKLI SÜRELER GEREKİYOR
Alışkanlık kazanma süreci kişisel farklılıklar gösterir. Bir kişi yeni bir spor rutini oluştururken başka biri sigara bırakmaya çalışıyor olabilir. Beynimizin alışkanlıkları benimsediği hız, motivasyonumuz, irade gücümüz ve çevresel faktörlere göre değişir.
Ayrıca, yeni bir alışkanlığı kazandıktan sonra onu kalıcı hale getirmek için de farklı stratejiler uygulamak gerekir. Tekrar etmek, olumlu geri bildirim almak ve hataları kabul edip devam etmek, sürecin başarıyla tamamlanmasını sağlayabilir.
21 GÜN MİTİNE NEDEN İNANIYORUZ?
Psikolojide "tekrarlanan yanılıklar" kavramı vardır. Bir şey yeterince fazla söylenirse, insanlar ona inanma eğilimi gösterir. 21 gün kuralı da böyle yayıldı. Kısa, kolay anlaşılır ve umut verici bir süre olarak görüldüğü için popülerliğini korudu.
Ayrıca, insanlar belirsizlikten hoşlanmaz. "Ne zaman başaracağım?" sorusuna net bir cevap almak isteyenler, bu 21 gün inanışına sarılıyor.
GERÇEKTEN KAÇ GÜNDE DEĞİŞİRİZ?
Her alışkanlık farklı sürelerde kazanılır ve bırakılır. Bazısı 18 günde, bazısı aylar içinde oturabilir. Önemli olan, kendinizi sınır koymadan sürecinize sadık kalmaktır. 21 gün sınırına takılmak yerine, istikrarlı ve sabırlı bir şekilde ilerlemek en doğru yoldur.