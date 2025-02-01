Tüm dünyanın uyduğu "21 gün" kuralı aslında bir mitten ibaret olabilir! Bir alışkanlığı bırakmak için gerçekte kaç güne ihtiyacımız var?

Yeni bir düzeni benimsemek ya da bir alışkanlıktan kurtulmak göründüğü kadar basit olmayabilir. Özellikle de 21 gün gibi kısa bir sürede alışkanlıkların kalıcı olarak değiştiğine inanıyorsanız, yanılıyor olabilirsiniz. Psikoloji ve nörobilim alanında yapılan yeni araştırmalar, bu yaygın inanışın aslında bir yanılgı olduğunu gösteriyor.