Barış Manço, vefatının 26'ncı yılında anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajda; "Rahmet ve saygıyla yâd ediyorum" ifadesini kullanırken diğer paylaşımlarla da merhum sanatçı anıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Milletimizin gönlünde farklı bir yere sahip olan, Türk müziğinin duayen ismi Barış Manço’yu vefatının 26’ncı yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.

Milli Eğitim Bakanlığı... Sevgi ve saygı da daima 10 puanla ödüllendirilen her çocuğun “Adam olacağı”na inancımızı pekiştirerek “7'den 77'ye” hepimizin öğretmeni olan kıymetli sanatçımız Barış Manço'yu vefat yıl dönümünde rahmet ve özlemle anıyoruz...

MHP... Vefatının yıl dönümünde Barış Manço'yu saygı ve özlemle anıyoruz. Ruhun şad olsun.

Yusuf Ziya Yılmaz (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı)... Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin, inanamadık, gülpembe…

Adnan Beker (Ankara Milletvekili)... En küçüğünden en büyüğüne kadar milyonlarca insanın gönlünde taht kurmuş kıymetli sanatçımız Barış Manço’yu özlemle ve rahmetle anıyorum. REKLAM