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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir 8. İl Kongresi'nde "Yağmur çiselense İzmir'e su basıyla, yaprak kıpırdasa İzmir yaşanmak hale geliyor. Altyapı hiç yok. Bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir tarihinin en karanlık, bakımsız, perişan devrini yaşıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 14:37 Güncelleme: 01.02.2025 - 14:55
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        "İzmir tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor"
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir 8. olağan il kongresinde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "Birinci Dünya Savaşı'nda İzmir işgal edildiğinde tüm Türkiye hüzne bürünmüştür. Halide Edip Adıvar'ın ahidi kalbimizde yaşıyor. Milletimiz İzmir'in istiklalini Türkiye'nin istiklali ile bir tutmuştur. İstiklale ve ecdadın mirasına sahip çıkmanın timsali olduğu için milletimiz İzmir'e sıkı sıkıya sahip çıkmıştır.

        İzmir'e sahip çıkmak bu şehre aşkla hizmet etmekle olur. Bugün yerel yönetimlerin ve şehrin temsilcilerinin çoğunun İzmir'e sahip çıkma azminde olmadığını üzülerek görüyorum. İzmir'in tüm mahalleleri, caddeleri, sokakları, denizi perişan vaziyettedir. Tek işi vatandaşa hizmet ve şehri yaşanılır kılmak olanlar hizmetten başka her işi yapıyor.

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        Yağmur çiselense İzmir'e su basıyla, yaprak kıpırdasa İzmir yaşanmak hale geliyor. Altyapı hiç yok. Bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir tarihinin en karanlık, bakımsız, perişan devrini yaşıyor. Haklarını isteyen işçileri dinlemek yerine sokağa atarlar, İzmir Körfezi için kıllarını kıpırdatmaz. Ülkenin en pahalı suyunu İzmirlilere içirirler. İlçelerine hizmet için seçilen başkanlar, İstanbul'da siyasi ikbal peşinde koşarlar. Kötü yönetimden dolayı işçi maaşlarını ödeyemedikleri için temel hizmetler bile aksar. Dolandırıldıklarının arkasında kendi partililerin silueti belirir. Hakaret suçundan yargılanan edepsizleri protokole alıp başköşeye oturtup, sonra özür dilerler.

        CHP Genel Başkanı bile bu durumun farkına varmış olmalı ki İzmir'in temsili konusunda ikrar etmekte kalıyor. kendi başarısızlıklarını Atatürkçülükle, çağdaşlıkla gizlemeye çalışması da ayrı bir hastalık. İzmir sürekli geriliyor. Bunlar ilericilik kisvesi altında yağma düzenini devam ettirmek için uğraşıyorlar.

        Kötü gidişat İzmir'in kaderi değil. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tabloyu değiştirmek boynumuzun borcu. Belediyelerde soygun düzeni kurmayı 'kent uzlaşısıyla' girdiler.

        Muhalefeti alternatif vizyon ve program üretme sorumluluğundan çıkarıp, Türk düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıma aleti haline bunlar getirdi. Eski genel başkanları bu şehrin milletvekili oldu. Yeni genel başkan kendini güya İzmirli görüyor. Tırnak ucu kadar İzmir'e faydası dokundu mu? Yapılan hiçbir şey yok. Geride hiçbir eser, hizmet bırakmadılar. Ama her İzmir'e gelişlerinde yediler, içtiler, dağıldılar. Cumhuriyet'e en büyük zararı Atatürkçülüğü ve Kemalizm'i kimseye bırakmayan bu miras yedi tayfa verdi.

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        Biz her kesimden insanıyla 85 milyonun tamamına olan sevgimizi eser ve hizmetle göstermiş bir partiyiz. Artık 22 yılı geride bırakan iktidarlarımız dönemindeki işler Cumhuriyet tarihinde yapılanların 5-10 katı.

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