"Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
Denizli'de, çuval içinde cesedi bulunan 54 yaşındaki Serpil Girgin'in, kolundaki 3 altın bilezik için, komşusu Ümmü A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ümmü A., Girgin'i kahve içme bahanesiyle evine çağırdığını, başına sert bir cisimle vurup öldürdükten sonra başka bir komşusuyla çuvala koyduklarını itiraf etti
Denizli'nin Çivril ilçesi Çarşı Mahallesi 2032'nci Sokak'ta oturan Serpil Girgin (54), 22 Ocak'ta 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı.
KOCASI KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDUÖldürülen Serpil Girgin, 54 yaşındaydı.
DHA'daki habere göre akşam olduğunda eşinin evine dönmediğini gören Mustafa Girgin, telefonla da kendisine ulaşamayınca, 26 Ocak'ta polise gidip kayıp başvurusunda bulundu.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Polis, ihbar üzerine çalışma başlattı. Mahalledeki MOBESE ve diğer güvenlik kamera kayıtları incelendi ancak Girgin'e ait herhangi bir ize rastlanmadı. Ekipler, Serpil Girgin'in, eşine komşusuna gittiğini bildirmesini dikkate alıp, çalışmaları evin bulunduğu 2032'nci Sokak'ta yoğunlaştırdı.
ÇUVALIN İÇİNDE CANSIZ BULUNDU
Bölgede detaylı inceleme yapan ekipler, Girgin'in evine yaklaşık 50 metre mesafedeki komşusu Ümmü A.'nın evinin bahçesindeki çuvalı fark etti. Polis ekipleri, çuvalın içinde Serpil Girgin'in cesediyle karşılaştı.
KOMŞUSU GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Girgin'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Çivril Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Girgin'in cesedinin bulunduğu evde kiracı olan Ümmü A., gözaltına alındı.
3 BİLEZİK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, Ümmü A.'yı sorguya aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Ümmü A., suçunu kabul ederek, Serpil Girgin'i kolundaki 3 bilezik için kahve içme bahanesiyle eve çağırdığını, başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü, ardından da komşusu Türkan Ö.'nün yardımıyla çuvala koyup, evin bahçesine taşıyarak balkon altına sakladıklarını söyledi.
ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bu ifadenin ardından Türkan Ö. de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.