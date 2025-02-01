İsrail'in yaklaşık dokuz ay önce işgal etmesinden bu yana, Refah sınır kapısı ilk kez açıldı.

50 hasta ve yaralı Filistinli çocuk tedavi için bugün Gazze'nin Refah sınır kapısından Mısır'a geçmeye başladı.

Refah sınır kapısının yeniden açılması, İsrail ve Hamas'ın bu ayın başlarında vardığı ateşkes anlaşmasını destekleyen önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. İsrail, Hamas'ın Gazze'deki yaşayan son kadın esirleri serbest bırakmasının ardından sınır kapısını yeniden açmayı kabul etti.

Mısır televizyonu, Kızılhaç'a ait bir ambulansın geçiş kapısına yanaştığını ve birkaç çocuğun sedyelerle çıkarılarak Mısır tarafındaki ambulanslara nakledildiğini gösterdi.