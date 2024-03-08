Muğla'da Seda Sayan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sanatçı Seda Sayan'ı Muğlalılarla buluşturdu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde sanatçı Seda Sayan, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sanatçının şarkılarına eşlik eden vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Konserde sanatçıya çiçek takdim eden Ayaydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Göreve geldikten sonra Muğla halkının sanatsal etkinliklere alışacağını belirten Ayaydın, "Kentte 15 gün arayla sanatsal etkinlikler, konserler yapılacak. Bizim iktidara gelmemiz durumunda bu etkinliklerin yapılmayacağını söylüyorlar. Bunların hepsi yalan. Turizmin başkenti Muğla sanatın merkezi olacak, bütün sanatçılar burada olacak, festivaller burada olacak." dedi.

Muğla'nın bir üniversite şehri olduğunu vurgulayan Ayaydın, kenti üniversiteyle bir bütün hale getireceklerini kaydetti.

Kültür ve sanat şehri Muğla'da eğitim gören üniversite öğrencilerinin de yanında olacaklarını anlatan Ayaydın, "Üniversite gençlerimizi şehir merkeziyle bir araya getireceğim. Üniversite kampüsünden şehir merkezine hafif raylı sistemle ücretsiz taşıyacağım. Gençlerin ağabeyi, hocası olarak her zaman onlarında yanında olacağım. Ben koltukta değil halkımla beraber olacağım." diye konuştu.

Ayaydın, vatandaşların her zaman yanlarında olacağını vurgulayarak göreve geldiklerinde yapılacak ilk konserin, yine Seda Sayan konseri olacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Ayaydın, Menteşe Belediye Başkan Adayı Şadi Ballı, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan ve beraberindekiler sanatçı Seda Sayan ile "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyledi.