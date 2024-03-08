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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu - En son haberler

        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu

        Adana'da 39 yaşındaki Feray Balkan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eski eşi tarafından vurularak öldürüldü. Balkan, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı astsubay Seçkin Ergü ile annesinin evinin bulunduğu apartmanın girişinde karşılaştı ve tartışmanın ardından Ergü belindeki silahla eski eşini vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 22:48 Güncelleme: 08.03.2024 - 23:16
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        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
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        Adana'da Feray Balkan (39), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eski eşi Seçkin Ergü tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Balkan'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir hastanede başhekim yardımcılığı yaptığı, olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ergü'nün ise astsubay olduğu öğrenildi.

        Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'in Nizip ilçesinde acil tıp uzmanı ve başhekim yardımcılığı yapan Feray Balkan, ziyaret için Adana'daki annesinin evine geldi.

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        Fotoğraf: İHA

        YAKLAŞIK BİR YIL ÖNCE BOŞANMIŞLARDI

        Balkan, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı astsubay Seçkin Ergü ile annesinin evinin bulunduğu apartmanın girişinde karşılaştı ve tartışma başladı. Tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkaran Ergü, eski eşi Balkan'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Balkan kanlar içinde yığılırken, Ergü ise olay yerinden ayrıldı. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Fotoğraf: AA

        YAKALANDI

        Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Balkan'ın cansız, bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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        Fotoğraf: AA

        Şüpheli Ergü ise Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce olay yerinin yakınında, cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Seçkin Ergü'nün emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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