Murat Dalkılıç yeni yaşını sevgilisi Hande Erçel ile kutladı

Popçu Murat Dalkılıç 35. yaşını oyuncu sevgilisi Hande Erçel ve yakın arkadaşları ile kutladı. Eğlenceli anlara sahne olan doğum günü kutlamasında pastayı üflemeden önce esprili bir konuşma yapan Murat Dalkılıç ''Buradaki herkes şu anda yorgunluktan ölmekte'' dedi