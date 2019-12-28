Murat İde'ye çirkin saldırı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde, evinin önünde saldırıya uğradı.

Televizyon programının ardından evine dönen İde'nin 3 araçla takip edildiği, 7-8 kişilik bir grubun saldırıyı evinin önünde gerçekleştirdiği belirtildi. İde'nin yumruklu ve sopalı saldırıya ruhsatlı silahıyla havaya ateş ederek karşı koyduğu öğrenildi. Saldırganların bunun üzerine kaçtığı belirtilirken Emniyette ifade veren İde'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

— Meral Akşener (@meral_aksener) December 28, 2019

Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı yayınlayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Milletimiz için doğru bildiklerimizi daima cesurca söyleyecek, hiçbir tehdide boyun eğmeyecek ve asla susmayacağız" ifadelerini kullandı.