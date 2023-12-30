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        Yangın çıkan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

        MUŞ´ta, 6 katlı binanın bodrum katında eski kalorifer kazanının doğal gaza dönüştürülmesi için yapılan söküm sırasında, yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, binada duman sebebiyle mahsur kalan, aralarında çocukların da olduğu 25 kişiyi kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:00 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:05
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        Yangın çıkan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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        MUŞ´ta, 6 katlı binanın bodrum katında eski kalorifer kazanının doğal gaza dönüştürülmesi için yapılan söküm sırasında, yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, binada duman sebebiyle mahsur kalan, aralarında çocukların da olduğu 25 kişiyi kurtardı.

        Bugün saat 14.00 sıralarında, İstasyon Caddesi Atatürk Parkı karşısındaki 6 katlı binanın bodrum katındaki eski kalorifer kazanının doğal gaza dönüştürülmesi için yapılan söküm sırasında yangın çıktı. Yangın sebebiyle binayı duman sardı. Nefes almakta zorluk çeken üst kattakiler, kendilerini balkon ve camdan sarkıtıp, çevreden yardım istedi. İhbarla, adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, bir yandan yangını söndürmeye çalışırken diğer yandan da binada mahsur kalanlara yardım etti. İtfaiyenin, merdivenli aracıyla binadan tahliye edilen 25 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Bölge halkı da dumandan etkilenenlere ayran içirdi.

        '15 DAKİKADA TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI'

        Muş Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhterem Bozkurt, "Bugün saat 14 civarlarında, şehrimizin ana merkezindeki binanın bodrumunda bir yangın ihbarı aldık. İtfaiye ekiplerimiz, 5 dakika içerisinde yangın mahalline vardılar. 15 dakika içerisinde yangını tamamen kontrol altına aldılar. Ayrıca bu 15 dakika içerisinde aralarında çocukların da bulunduğu 25 vatandaşımızı, itfaiye merdivenleriyle tahliye ettiler. Allah'a şükrediyoruz hem can, hem mal kaybımız yok. Yangın şu anda kontrol altında ve soğutma işlemleri devam ediyor. Yangının olduğu mahal, tamamen bitişik bir nizam. Zamanında müdahale yapılmasaydı, Allah korusun büyüyebilirdi" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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