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        Diyarbakır'da askeri lojmanlara yönelik saldırıya katılan teröriste ağırlaştırılmış müebbet istemi

        İBRAHİM YALDIZ - Diyarbakır'da 11 yıl önce askeri lojmanlara molotofkokteyli ve el yapımı bombalarla düzenlenen saldırıya katılan terörist hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 44 yıla kadar hapis cezaları istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:38
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        Diyarbakır'da askeri lojmanlara yönelik saldırıya katılan teröriste ağırlaştırılmış müebbet istemi
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        İBRAHİM YALDIZ - Diyarbakır'da 11 yıl önce askeri lojmanlara molotofkokteyli ve el yapımı bombalarla düzenlenen saldırıya katılan terörist hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 44 yıla kadar hapis cezaları istendi.

        Muş'ta geçen yıl güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan terörist B.O. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

        Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi sıfatıyla Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianamede, saldırının yapıldığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen ve bu nedenle "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla hakkında soruşturma yürütülen sanığın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "askeri tesisleri tahrip" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve düzenlediği terör saldırılarına ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı iddianamede, sanığın annesinin, 29 Nisan 2013'te okuldan geldikten sonra evden çıkan oğlunun bir daha geri dönmemesi üzerine kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.

        - Oğlunun KHK ile kapatılan Özgür Yurttaş Derneğine gittiğini anlatmış

        Annenin, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne verdiği beyanında, oğlunun, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Yurttaş Derneğine gidip geldiği ve terör örgütüne katılmış olabileceğini anlattığı bilgisine yer verilen iddianamede, B.O'nun, geçen yıl Varto-Karlıova kara yolundaki yol kontrolünde araçtan inerek kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.

        Sanık hakkında çeşitli tarihlerde yakalanan terörist ifadelerine de yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

        "Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliğinin raporunda, B.O'nun biyolojik bulgularının, 2 Ocak 2011'de Diyarbakır'ın Savaş Mahallesi Gazi Caddesi ile Muallak Sokak'ta yapılan buluntu molotofkokteyli ve materyal olayındaki bulgular üzerindeki vücut sıvısı örneğinden elde edilen genotip ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 3 Nisan 2012'de Diyarbakır'ın Yunus Emre Mahallesi askeri lojmanları yanı ve Kılavuz Caddesi'ndeki askeri lojmanlara molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcılı saldırıdaki bulgu üzerinde tükürük olabileceği değerlendirilen örnekten alınan genotip ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. 2021'de de Van'ın Çaldıran ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde silahlı terör örgüt mensuplarının etkisiz hale getirildiği operasyonda ele geçirilen üzerinde muhtelif yazıların bulunduğu kağıtta da sanığın parmak izine rastlanmıştır."

        Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliğinin uzmanlık raporunda, sanıktan alınan örneklerin, Diyarbakır'daki olaylarda elde edilen buluntulardaki genotiplerle uyumlu olduğunun tespit edildiği vurgulanan iddianamede, "Sanığın, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında atılı suçlardan sorumlu tutulması gerektiği kanaati edinilmiştir. Sanığın eylemlerinin, toplumda kaos ve tedirginlik oluşturacak, devlet otoritesine olan güveni sarsacak, kamu düzenini, toplum barışını bozarak devletin ülkesi, milleti ve egemenliği bakımından somut tehlike meydana getirecek yoğunluk ve ciddiyette olduğu değerlendirilmiştir."

        Dosyanın, suçun işlendiği yer göz önünde bulundurularak Diyarbakır'a gönderileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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