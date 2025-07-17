Muş'ta jandarma ekipleri tarım araçlarını denetledi, sürücüleri bilgilendirdi

Bu kapsamda sorumluluk bölgelerinde traktör ve tarım aracı sürücülerine reflektör kullanımının önemi, tepe lambası ve rops demiri kullanımının önemi hakkında bilgiler verdi.

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