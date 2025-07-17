Muş'ta jandarma ekipleri tarım araçlarını denetledi, sürücüleri bilgilendirdi
Muş'ta jandarma ekipleri tarım araçlarına yönelik denetim yaptı, sürücüleri bilgilendirdi.
Muş'ta jandarma ekipleri tarım araçlarına yönelik denetim yaptı, sürücüleri bilgilendirdi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kentte tarımsal faaliyetlerin artması üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda sorumluluk bölgelerinde traktör ve tarım aracı sürücülerine reflektör kullanımının önemi, tepe lambası ve rops demiri kullanımının önemi hakkında bilgiler verdi.
Araçlarda denetimler yapan ekipler, traktör römorklarına da reflektör taktı.
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