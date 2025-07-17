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        Muş'ta jandarma ekipleri tarım araçlarını denetledi, sürücüleri bilgilendirdi

        Muş'ta jandarma ekipleri tarım araçlarına yönelik denetim yaptı, sürücüleri bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:03 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:03
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        Muş'ta jandarma ekipleri tarım araçlarını denetledi, sürücüleri bilgilendirdi
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        Muş'ta jandarma ekipleri tarım araçlarına yönelik denetim yaptı, sürücüleri bilgilendirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kentte tarımsal faaliyetlerin artması üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda sorumluluk bölgelerinde traktör ve tarım aracı sürücülerine reflektör kullanımının önemi, tepe lambası ve rops demiri kullanımının önemi hakkında bilgiler verdi.

        Araçlarda denetimler yapan ekipler, traktör römorklarına da reflektör taktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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