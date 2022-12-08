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Mutfakta yemek yaparken yapılan yanlış hatalar! Bunları kesinlikle yapmayın zehirlenebilirsiniz!

Evde en çok vakit geçirilen yerlerden birisi de mutfak. Yemek pişirirken dikkat etmeniz gereken birkaç püf nokta hem işlerinizi daha kolaylaştıracak hem de genel kültürünüzü artıracak. İşte, mutfakta doğru bilinen yanlışlar…

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  • Mutfakta doğru bilinen yanlışlar! Yapılan yanlış hatalar zehirleyebilir! Bunları kesinlikle yapmayın!

    PATLICAN VE DOMATES

    Severek yemeğini yaptığımız patlıcan aslında bir sebze değildir. Tam tersi bir meyvedir. Ayrıca domateste patlıcangiller familyasından gelir ve o da bir meyve olarak kabul edilir.

     
  • Mutfakta doğru bilinen yanlışlar! Yapılan yanlış hatalar zehirleyebilir! Bunları kesinlikle yapmayın!

    DOLMALIK BİBERLERİN CİNSİYETİ VARDIR İDDİASI

    “Dolmalık biberlerin cinsiyeti vardır, alt kısmında 3 çıkıntı varsa erkek 4 çıkıntı varsa dişidir. Erkek olan pişirmeye dişi olan ise yenmeye uygundur” iddiası tamamen yanlıştır. California Riverside Üniversite’sinde çalışan pomolog David Karp, 2013 yılında çıkan bu iddiaların yanlış olduğunu söyledi.

    Bitkilerin dişi veya erkek kısımlarının çiçeklerden oluştuğunu belirten pomolog Karp, cinsiyetlerinin olmadığını altını çizdi.
  • Mutfakta doğru bilinen yanlışlar! Yapılan yanlış hatalar zehirleyebilir! Bunları kesinlikle yapmayın!

    TEREYAĞINI KÜÇÜLTÜN

    Hamur işi bir ürün yaparken tereyağını içerisine direk eklemek yerine rende yardımı ile küçültmek veya küçük dilimler haline getirmek daha rahat dağılmasına yardımcı olur.
  • Mutfakta doğru bilinen yanlışlar! Yapılan yanlış hatalar zehirleyebilir! Bunları kesinlikle yapmayın!

    PİRİNÇ SOĞUK SUDA YIKANIR

    Pirinç pişirilmeden önce yıkanırsa nişastasını bırakır ve tadı daha lezzetli olur. Yıkarken pirinci soğuk su ile yıkamak daha diri kalmasını sağlar böylelikle pişirirken eklediğiniz sıcak suyla lapa olmasının önüne geçerseniz.

    Eğer hem yıkarken hem de pişirirken sıcak su kullanırsanız önceden pişirmiş olursunuz ve pirinciniz lapa olur.
  • Mutfakta doğru bilinen yanlışlar! Yapılan yanlış hatalar zehirleyebilir! Bunları kesinlikle yapmayın!

    ET ÇİĞKEN TUZ ATMAYIN

    Et yemeklerinde eğer marine işlemi yapacaksanız, ete kesinlikle tuz atıp bekletmeyin yoksa sert bir et yersiniz. Tuz, etin içerisinde bulunan protein enzimlerini parçaladığı için etin rengi değişir ve piştikten sonra sertleşmesine neden olur. Et pişirilmeden hemen önce tuzlanmalıdır veya tercihe göre pişirildikten sonra da tuzlanabilir.

    Ayrıca eti pişirdikten sonra, biraz dinlendirin eğer hemen keserseniz etiniz kanlanır tüm suyunu kaybeder ve yine sertleşir.
  • Mutfakta doğru bilinen yanlışlar! Yapılan yanlış hatalar zehirleyebilir! Bunları kesinlikle yapmayın!

    LEZZETLİ YEMEKLERİN SIRRI GENELLİKLE DOĞRU BAHARAT KULLANIMINDA YATAR

    Baharat kullanmaktan çekinmeyin, ülkemizde bol miktarda baharat çeşidi bulunuyor. Yemeklerinize ekleyeceğiniz farklı baharat çeşnileri yemeğin tadını ön plana çıkarabilir.

    Ancak, kimyon, karabiber ve zencefil gibi baskın baharatları kullanırken dikkat edin. Yemeğinizin tadını yüzde 80 baskılayan baharatlardır. Ayrıca baharatları en son eklemek daha etkili olmasını sağlar.
  • Mutfakta doğru bilinen yanlışlar! Yapılan yanlış hatalar zehirleyebilir! Bunları kesinlikle yapmayın!

    KEK FAZLA ÇIRPMAK YERİNE YUMURTA BEYAZINI ÇIRPMAYI DENEYİN

    Kek tariflerinde genellikle yumurtanın kabarana kadar çırpılması gerektiği söylenir. Bunun yerine önce yumurtanın sarısını içerisindeki şeker eriyene kadar çırpın.

    Ardından sadece yumurta beyazını ayrı bir kapta kabarana kadar çırpın daha sonra kabaran yumurta beyazını kek karışımının içerisine yavaşça söndürmeden ve çok çırpmadan yedirin. Böylelikle fold denilen işlemi yaparsınız ve eğer doğru yaparsanız kabartma tozunuz yoksa bile kekiniz kabaracaktır.
  • Mutfakta doğru bilinen yanlışlar! Yapılan yanlış hatalar zehirleyebilir! Bunları kesinlikle yapmayın!

    MANTARI YIKAMAK

    Eğer aldığınız mantar kaliteli bir mantar ise yıkamamanız gerekir. Bunun yerine nemli bir mendil ile mantarı silebilir veya üst kısmını soyabilirsiniz. Eğer mantarı yıkarsanız tadında eksiklik olacaktır.
  • Mutfakta doğru bilinen yanlışlar! Yapılan yanlış hatalar zehirleyebilir! Bunları kesinlikle yapmayın!

    ETİ SICAK SUDA ÇÖZDÜRMEK

    Buzluktan çıkarılan et bir gece önceden buzdolabında bekletilerek çözdürülmelidir. Eğer o kadar vaktiniz yoksa eti akan suyun altında çözdürmeniz gerekir. Kesinlikle sıcak suda çözdürmemelisiniz çünkü bakterilerin üremesine sebep olur.
  • Mutfakta doğru bilinen yanlışlar! Yapılan yanlış hatalar zehirleyebilir! Bunları kesinlikle yapmayın!

    YANAN ELİ SOĞUK SUYA TUTMAK

    Eliniz yandıktan sonra soğuk suya tutarsanız yanması daha çok artar. Bunun yerine ılık suya tutabilirsiniz.
  • Mutfakta doğru bilinen yanlışlar! Yapılan yanlış hatalar zehirleyebilir! Bunları kesinlikle yapmayın!

    SÜT VE BALIK YEMEK ZEHİRLER

    Balık yedikten sonra süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi zehirler bilgisi tamamen hurafedir. Balığın sizi zehirlemesi için gerçekten bayat olması gerekir. Balık bozuk değilse yanında servis edilen yoğurtlu veya peynirli süt ürünlerini rahatlıkla tüketebilirsiniz.
  • Mutfakta doğru bilinen yanlışlar! Yapılan yanlış hatalar zehirleyebilir! Bunları kesinlikle yapmayın!

    BIÇAĞIN UÇU TAHTADAN KALDIRILMAMALI

    Bıçakla doğrama işlemi yaparken önemli olan nokta parmaklarınızı kapatmanızdır. Bıçağı dışa doğru tutarak ucunu da asla tahtadan kaldırmadan yayvan hareketlerle doğramalısınız. Bu şekilde hem hızlı hem de daha pratik doğrama işlemi yapabilirsiniz.
  • Mutfakta doğru bilinen yanlışlar! Yapılan yanlış hatalar zehirleyebilir! Bunları kesinlikle yapmayın!

    KARAMEL YAPARKEN METAL KAŞIK KULLANMAYIN

    Şeker eridikten sonra karıştırmak için içerisine metal kaşık değdirmeyin, tahta kaşık kullanın. Eğer metal kaşık kullanırsanız bütün şeker kaşığa yapışır.
  • Mutfakta doğru bilinen yanlışlar! Yapılan yanlış hatalar zehirleyebilir! Bunları kesinlikle yapmayın!

    TAVUK YIKANMAZ

    Genellikle tavuk yemekleri yapılmadan önce satın alınan tavuğun önce yıkanması gerektiği düşünülür. Böylece mikroplardan arınacağı sanılır. Ancak tam tersi tavuğu yıkamak içerisinde daha çok mikrop üremesine neden olur. Bunun yerine üzeri peçete ile silinmelidir.
  • Mutfakta doğru bilinen yanlışlar! Yapılan yanlış hatalar zehirleyebilir! Bunları kesinlikle yapmayın!

    ET VE BALIK ÇİĞ YENEBİLİR

    Et ve balık tercih edildiğinde çiğ yenebilen gıdalardır, bozuk olmadığı sürece herhangi zarar vermez. Ancak çiğ tavuk eti kesinlikle pişmeden tüketilmemelidir, çünkü 'salmonella' denilen bakterinin oluşması ve bulaşması çok yüksektir.

 

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