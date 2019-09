Müzik 'Şimdi. Burada. Beraber.'

Bugüne kadar farklı coğrafyalardan yüzlerce sanatçı ve gruba ev sahipliği yapan Babylon'da yeni sezan 14 Eylül’de başlıyor!

Bomontiada Avlu’da 18.00 itibarıyla başlayacak açılış etkinliğinde KU Orkestra, 994 The Kites ve Fakı Baba sahne alacak. 19.30'dan sonra Babylon’da sahne alacak isimler ise 994, Akın Sevgör, Cava Grande, Ayyuka ve Afyonbando.

20. yılını 'Şimdi. Burada, Beraber' sloganıyla kutlayan Babylon'da eylül boyunca Şam, Konuk: İstanbul Trip, Technojazz: İlhan Erşahin & Ali Kuru, License to Dance: Hey! Douglas müzik severlerle buluşacak.

İlhan Erşahin

Babylon 20. yıl kutlamaları kapsamında sezon boyu sürecek 20. Yıl Konserleri serisi kapsamında; Brooklyn Funk Essentials 'In the BuzzBag' feat. Hüsnü Şenlendirici, Oldies But Goldies, Gaslamp Killer Presents: Airplane Mode, The Bad Plus, Ayhan Sicimoğlu sahnede olacak.

Brooklyn Funk Essentials

Farklı festivallere ve konser serilerine ev sahipliği yapan Babylon, bu sene de Garanti BBVA Konserleri, Kendine Has Konserler, Akbank Caz Festivali ve XXF Very Very French Festival’i ağırlayacak.

Garanti BBVA Konserleri’nde; She Drew The Gun, Cymande, Joan As Police Woman ve The Comet is Coming Babylon sahnesinde olacak.

Hey! Douglas

Kendine Has Konserler kapsamında ise 22 ve 23 Kasım’da Deerhunter Akbank Caz Festivali kapsamında ise 17-27 Ekim tarihleri arasında; Vaudou Game, Alfa Mist, Mehmet Uluğ Gecesi: İ.M.C Trio, Sarah McCoy, Louis Sclavis Quartet, Maisha, KOKOROKO konserleri gerçekleştirilecek.