Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nadir bir sendrom sebebiyle gülümseyemeyen genç model güzelliği yeniden tanımlıyor

Tayla, doğuştan gülümsemesine engel olan Moebius sendromu ile dünyaya geldi. Bu hastalık, genç kadının sürekli üzgün gibi gözükmesine neden oluyor. Tayla, uzun seneler bununla mücadele etse de sonunda kendisini sevmeyi öğrendi ve şimdi dünyaya ilham olmaya çalışıyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Nadir bir sendrom sebebiyle gülümseyemeyen genç model güzelliği yeniden tanımlıyor

    25 yaşındaki Yeni Zelandalı Tayla Clement, ifadeleri ve göz hareketlerini kontrol etmekten sorumlu yüz kaslarını zayıflatan ve kısmen felç eden nadir bir nörolojik bozukluk olan Moebius sendromu ile doğdu.
  • Nadir bir sendrom sebebiyle gülümseyemeyen genç model güzelliği yeniden tanımlıyor

    Tayla, henüz 12 yaşındayken yüzünü daha iyi hale getirmek için bir ameliyat geçirdi. 'Gülümseme operasyonu' olarak adlandırılan prosedür, uyluğundan yüzünün her iki tarafına yumuşak doku naklini içeriyordu.
  • Nadir bir sendrom sebebiyle gülümseyemeyen genç model güzelliği yeniden tanımlıyor

    Amaç, Tayla'ya gülümsemeye benzeyen bir şekilde ağzını sıkma yeteneği vermekti. Ancak 8 saatlik meşakkatli ameliyata rağmen başarısızlıkla sonuçlandı. Yine de Tayla'nın dayanıklılığı, bu aksiliğin kendisini tanımlamasına izin vermedi.
  • Nadir bir sendrom sebebiyle gülümseyemeyen genç model güzelliği yeniden tanımlıyor

    Ne yazık ki Tayla'nın durumu, okul yıllarında alay konusu haline geldi. Küçükken normal bir gülümseme için can atıyordu ama yaşı ilerledikçe benzersizliğini kucaklamayı öğrendi. Tayla, "öne çıkmak için doğduğuna" inanıyor ve kapsayıcılığı ve vücut pozitifliğini teşvik ederek engelli insanları savunuyor.
  • Nadir bir sendrom sebebiyle gülümseyemeyen genç model güzelliği yeniden tanımlıyor

    Taylu şu anda bir ajans ile çalışıyor ve modellik yapıyor. Dünyada Moebius bozukluğu olarak bilinen nadir duruma sahip birkaç kişiden biri olarak, başkalarına ilham vermek ve farkındalık yaratmak için çalışıyor. 
  • Nadir bir sendrom sebebiyle gülümseyemeyen genç model güzelliği yeniden tanımlıyor

    Cesareti ve kararlılığı sayesinde Tayla, model olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlıyor ve moda endüstrisinde daha fazla temsil ve kapsayıcılığın yolunu açıyor.
  • Nadir bir sendrom sebebiyle gülümseyemeyen genç model güzelliği yeniden tanımlıyor
  • Nadir bir sendrom sebebiyle gülümseyemeyen genç model güzelliği yeniden tanımlıyor
  • Nadir bir sendrom sebebiyle gülümseyemeyen genç model güzelliği yeniden tanımlıyor
  • Nadir bir sendrom sebebiyle gülümseyemeyen genç model güzelliği yeniden tanımlıyor
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.