NASA 2 ay boyunca otel odasında yatıp 100 bin TL kazanacak gönüllüler arıyor

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA),yapay yerçekiminin sağlığa etkilerinin inceleneceği bir araştırma için 18,500 dolar (yaklaşık 100 bin TL) ücretle 2 ay boyunca bir odada yatmaktan başka hiçbir yapması gerekmeyen 24 gönüllü arıyor.
Araştırma için yaşları 24 ile 55 arasında olan 12 kadın ve erkek seçilecek.
NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı'yla birlikte gerçekleştireceği araştırma, Köln'deki Alman Uzay ve Havacılık Merkezi'nde yapılacak.
Son başvuru süresi 24 Mayıs
Eylül'de başlaması planlanan deney için 24 Mayıs'a kadar başvuru kabul ediliyor. Başvuru sahiplerinin Almanca bilmesi gerekiyor.
Seçilecek kişiler, yemek yeme dahil her şeyi yatarak yapacak.
NASA uzmanları, odada televizyon izleyebilecek ve kitap okuyabilecek kişilerin sıkılmamaları için kendilerine bir hobi bulmaları tavsiyesinde bulundu.
Araştırma için seçilen kişiler merkezde, alışma ve rehabilitasyon devreleri dahil toplam 89 gün geçirecek.
Gönüllüler, uzay mekiğindeki astronotlar gibi aşağı doğru altı derece eğimli olan yatakta ayakları baş hizasından biraz yukarıda olacak şekilde 60 gün yatacak.
Gönüllüler iki gruba ayrılacak. Bir grup, yapay yerçekimi odasına benzer bir odada yapılacak testlere tabi tutulacak.
Testler, gönüllülerin santrifüj odasında yatarken dakikada 30 kez döndürülmesini de içeriyor.
Bu testler boyunca hastaların idrak yetenekleri, kas güçleri, denge, kalp ve damar fonksiyonları kontrol edilecek.
Santrifüj testine tabi tutulan kişilerin sonuçları diğer odalardaki kişilerin değerleriyle kıyaslanacak.
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