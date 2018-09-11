Necip Memili
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Necip Memili kimdir? Necip Memili kaç yaşında, nereli?

Necip Memili, Çukur'da bu sezon canlandıracağı "Cumali" karakteriyle gündeme geldi. Geçen sezona damga vuran Çukur'da Cumali karakteri büyük bir merakla bekleniyordu. İşte Necip Memili'nin canlandıracağı Cumali karakterine dair detaylar ve Necip Memili'nin hayatından kesitler...

11.09.2018 - 14:57 | Güncelleme:

Necip Memili kimdir? sorusu SHOW TV'nin fenomenleşen dizisi Çukur'da merakla beklenen Cumali karakterine hayat verecek olmasının duyurulmasından sonra sorulmaya başlandı. Cumali’nin, sezon finalinde taş üstünde taş kalmayan Çukur’u ve yıllar sonra yüzleşeceği ailesi Koçovalıları nasıl etkileyeceği de izleyiciler için heyecan yaratacak. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek. İşte Necip Memili'nin yaşamına dair detaylar.

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

Necip Memili 27 Mayıs 1980, Adana doğumludur. Şu anda 38 yaşında olan Necip Memili Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur. Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı karakterle adını geniş kitlelere ulaştıran Necip Memili, şimdiye kadar 28 projede yer aldı. Necip Memili'nin bulunduğu projeler şöyle:

 

NECİP MEMİLİ'NİN YER ALDIĞI PROJELER

Yıl Proje Rol
2005 Beşinci Boyut Ali
2006 Selena Deli
2007 Arka Sokaklar Nevzat
2007 Hakkını Helal Et Mahkum
2007 Bez Bebek Selman
2007 Pusat Taksici
2007-2008 Yaprak Dökümü Serkan
2008 Gece Gündüz Nuri
2009 Hanımın Çiftliği Zaloğlu Ramazan
2010 Kukuriku - Kadın Krallığı  
2010 Nene Hatun  
2011 Firar Fikret
2011 Ay Büyürken Uyuyamam Fırıldak Necmi
2011 Sümela'nın Şifresi: Temel Ali Kemal Sözer
2011 Lüks Otel  
2012 Yalan Dünya Cumali
2012-2013 Dila Hanım Azer Barazoğlu
2013 Moskova'nın Şifresi: Temel Ali Kemal Sözer
2014 Ulan İstanbul Doğan
2014 Sürgün İnek İmam Ahmet
2015 Bedel Vedat
2015 Guruldayan Kalpler Yaşar
2015 Yok Artık! Ahmet
2016 Kaçma Birader Kadir
2016 Kehribar Musa
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem Evliya Çelebi
2017 Dolunay Hakan
2018 Şahsiyet Tolga

 

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