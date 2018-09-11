Necip Memili kimdir? sorusu SHOW TV'nin fenomenleşen dizisi Çukur'da merakla beklenen Cumali karakterine hayat verecek olmasının duyurulmasından sonra sorulmaya başlandı. Cumali’nin, sezon finalinde taş üstünde taş kalmayan Çukur’u ve yıllar sonra yüzleşeceği ailesi Koçovalıları nasıl etkileyeceği de izleyiciler için heyecan yaratacak. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek. İşte Necip Memili'nin yaşamına dair detaylar.
NECİP MEMİLİ KİMDİR?
Necip Memili 27 Mayıs 1980, Adana doğumludur. Şu anda 38 yaşında olan Necip Memili Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur. Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı karakterle adını geniş kitlelere ulaştıran Necip Memili, şimdiye kadar 28 projede yer aldı. Necip Memili'nin bulunduğu projeler şöyle:
NECİP MEMİLİ'NİN YER ALDIĞI PROJELER
|Yıl
|Proje
|Rol
|2005
|Beşinci Boyut
|Ali
|2006
|Selena
|Deli
|2007
|Arka Sokaklar
|Nevzat
|2007
|Hakkını Helal Et
|Mahkum
|2007
|Bez Bebek
|Selman
|2007
|Pusat
|Taksici
|2007-2008
|Yaprak Dökümü
|Serkan
|2008
|Gece Gündüz
|Nuri
|2009
|Hanımın Çiftliği
|Zaloğlu Ramazan
|2010
|Kukuriku - Kadın Krallığı
|
|2010
|Nene Hatun
|
|2011
|Firar
|Fikret
|2011
|Ay Büyürken Uyuyamam
|Fırıldak Necmi
|2011
|Sümela'nın Şifresi: Temel
|Ali Kemal Sözer
|2011
|Lüks Otel
|
|2012
|Yalan Dünya
|Cumali
|2012-2013
|Dila Hanım
|Azer Barazoğlu
|2013
|Moskova'nın Şifresi: Temel
|Ali Kemal Sözer
|2014
|Ulan İstanbul
|Doğan
|2014
|Sürgün İnek
|İmam Ahmet
|2015
|Bedel
|Vedat
|2015
|Guruldayan Kalpler
|Yaşar
|2015
|Yok Artık!
|Ahmet
|2016
|Kaçma Birader
|Kadir
|2016
|Kehribar
|Musa
|2016
|Muhteşem Yüzyıl Kösem
|Evliya Çelebi
|2017
|Dolunay
|Hakan
|2018
|Şahsiyet
|Tolga
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