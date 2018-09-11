Necip Memili kimdir? sorusu SHOW TV'nin fenomenleşen dizisi Çukur'da merakla beklenen Cumali karakterine hayat verecek olmasının duyurulmasından sonra sorulmaya başlandı. Cumali’nin, sezon finalinde taş üstünde taş kalmayan Çukur’u ve yıllar sonra yüzleşeceği ailesi Koçovalıları nasıl etkileyeceği de izleyiciler için heyecan yaratacak. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek. İşte Necip Memili'nin yaşamına dair detaylar.

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

Necip Memili 27 Mayıs 1980, Adana doğumludur. Şu anda 38 yaşında olan Necip Memili Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur. Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı karakterle adını geniş kitlelere ulaştıran Necip Memili, şimdiye kadar 28 projede yer aldı. Necip Memili'nin bulunduğu projeler şöyle:

NECİP MEMİLİ'NİN YER ALDIĞI PROJELER

Yıl Proje Rol 2005 Beşinci Boyut Ali 2006 Selena Deli 2007 Arka Sokaklar Nevzat 2007 Hakkını Helal Et Mahkum 2007 Bez Bebek Selman 2007 Pusat Taksici 2007-2008 Yaprak Dökümü Serkan 2008 Gece Gündüz Nuri 2009 Hanımın Çiftliği Zaloğlu Ramazan 2010 Kukuriku - Kadın Krallığı 2010 Nene Hatun 2011 Firar Fikret 2011 Ay Büyürken Uyuyamam Fırıldak Necmi 2011 Sümela'nın Şifresi: Temel Ali Kemal Sözer 2011 Lüks Otel 2012 Yalan Dünya Cumali 2012-2013 Dila Hanım Azer Barazoğlu 2013 Moskova'nın Şifresi: Temel Ali Kemal Sözer 2014 Ulan İstanbul Doğan 2014 Sürgün İnek İmam Ahmet 2015 Bedel Vedat 2015 Guruldayan Kalpler Yaşar 2015 Yok Artık! Ahmet 2016 Kaçma Birader Kadir 2016 Kehribar Musa 2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem Evliya Çelebi 2017 Dolunay Hakan 2018 Şahsiyet Tolga

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