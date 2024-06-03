New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu

ABD'nin New York kentindeki bir gölde "mıknatıs balıkçılığı" yapan iki kişi, içinde 100 bin dolar nakit para olan bir kasa buldu.

James Kane ve Barbie Agostini, Queens semtinde bulunan Meadows Corona Park'ındaki göle, ucuna mıknatıs bağlı bir ip fırlattı.

Kasayı açan ikili, zarar görmüş 100 dolarlık banknotlarla dolu oluğunu gördü.

Polisin kendilerine paranın herhangi bir suçla bağlantılı olmadığını söylediğini ve parayı ellerinde tutmalarına izin verdiklerini anlattılar.

Kane "Daha önce de birçok kez kasa bulmuştuk. Paraları gördüm ve bu mümkün değil dedim" diye konuştu.