'Aşı' paylaşımı olay oldu 0:00 / 0:00

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Dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj, kuzeninin Trinidad'daki arkadaşının koronavirüs aşısı sonrası testislerinin şiştiğini ve bazı cinsel fonskiyon bozukluklarıyla karşılaştığını ileri süren bir tweet atmıştı. Doktorlar Minaj'ın aşı hakkındaki bu iddiasını kesin bir dille reddetti.

DOKTORLAR BU İDDİAYI REDDETTİ

Dr. Anthony Fauci, ünlü rapçinin bu paylaşımına yanıt verdi. Fauci, Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan Covid-19 aşılarının hiçbirinin üreme sorunlarına neden olmadığını ifade etti.

CNN sunucusu Jake Tapper, Dr Fauci'ye Pfizer, Moderna veya Johnson & Johnson aşılarının Minaj'ın tartışmalı tweet'inde ana hatlarıyla belirttiği sağlık riskini oluşturduğuna dair herhangi bir kanıt olup, olmadığını sordu. Dr. Anthony Fauci, cevabın "kesin bir hayır" olduğunu söyledi.

"AŞI KARŞITI DEĞİLİM"

Nicki Minaj, kendisinin aşılanmaya karşı olmadığının altını çizmek için yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, aşı yaptırmanın "normal" olduğunu ve tura çıkmak için yakında kesinlikle aşı olacağını ifade etti.

Minaj'ın kuzeninin arkadaşıyla ilgili anekdotu, paylaşımdan saatler sonra internette gündem oldu. Nicki Minaj, 14 Eylül'de yapılan Covid-19 basın toplantısında Chris Whitty ve Boris Johnson tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Whitty, Minaj'ın geniş takipçi kitlesiyle aşı hakkında yanlış bilgiler paylaşmasının utanç verici olduğunu dile getirdi. Nicki Minaj, bu eleştirilere sunucu Piers Morgan'a yönelik alaylı bir sesli not yayınlayarak yanıt verdi.

"BUNUN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUM" DEMİŞTİ

Kuzeninin arkadaşı hakkındaki tweet, ünlü rapçinin 2021 Met Gala'sına aşı zorunluluğu nedeniyle katılmayacağını söylemesinden dakikalar sonra gelmişti.

Nicki Minaj, "Eğer aşılanırsam bu MET için olmayacak. Bu, yeterince araştırma yaptığımı hissettiğimde olacak. Şimdi bunun üzerinde çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı.