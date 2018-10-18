Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe, Erzurum'a gidip doğduğu toprakları ziyaret etti.
"BURASI BENİM DOĞDUĞUM EV"
Doğduğu evi sosyal medya hesabından paylaşan Gökçe, paylaşımının altına, "Benim motivasyonum. Burası benim doğduğum ev" notunu düştü. Gökçe'nin paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Gökçe, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı:
"1994-1995 yaş 13 ilkokuldan mezun olduktan sonra maddi imkânsızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Her gün 18-20 saat çalışıp, babadan 1 TL istemedim istesem de yoktu.
"BU HEPİMİZİN BAŞARISI"
2009-2010 sadece 12 masa 10 çalışan, sene 2017 - 12 restoran 1000 çalışan... Ve karşınızda bir dünya markası. Hepimizin markası, hepimizin başarısı."
Şimdilerde dünyanın dört bir yanında restoranları bulunan Gökçe, New York'ta açtığı dükkâna 800 metre uzaklıktaki 1+1 süitine geceliği 3 bin TL ödediği haberleriyle gündeme gelmişti.
NUSRET GÖKÇE KİMDİR?
Nusret Gökçe, 1983 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Ailesinin maddi sebepleri nedeniyle Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu 6. sınıfta bırakmak zorunda kaldı.
Bostancı'daki kasaplar çarşısında yoğun bir şekilde çalışarak kasaplık mesleğini öğrendi. Yoğunluktan bazı günlerde 18 saat çalışmak zorunda kalan Nusret Gökçe, 2009'da Arjantin'e giderek dünya mutfağında neler olduğunu gözlemledi. Üç ay boyunca çiftliklerde kaldı, restoranlarda ve kasaplarda gezerek dünyada kasaplığın nasıl olduğunu inceledi.
Ardından 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Burada da sadece işinde profesyonelliği öğrenmek için New York'un dört ünlü restoranında ücretsiz olarak çalıştı ve ABD'de yaptığı bir menü ünlü gazete New York Times'da yayınlandı.
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