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O geceyi unutamıyor! 4 oğlunu kaybetti!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yaşayan Ramazan Çekici, afette 5 çocuğundan 4'ünü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Baba Çekici, Türkiye'yi sarsan o geceyi anlattı...

O geceyi unutamıyor! 4 oğlunu kaybetti! - Son dakika deprem haberleri
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DHA

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde en çok yıkımın yaşandığı kentlerden Adıyaman'da depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

30 EV YIKILDI, 40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Depremlerde, Çelikhan ilçesine bağlı 46 haneli Askerhan köyünde 30 ev yıkıldı, 40 kişi hayatını kaybetti.

5 ÇOCUĞUNDAN 4'ÜNÜ TOPRAĞA VERDİ

5 &ccedil;ocuğundan 4'&uuml;n&uuml; toprağa veren Ramazan &Ccedil;ekici (solda). Hayatta kalan oğlu Emre &Ccedil;ekici (ortada) ve dede H&uuml;seyin &Ccedil;ekici (sağda).
5 çocuğundan 4'ünü toprağa veren Ramazan Çekici (solda). Hayatta kalan oğlu Emre Çekici (ortada) ve dede Hüseyin Çekici (sağda).

Afette, 5 çocuğundan Enes (22), Mustafa (18), Muhammet Emin (14), Veysel'i (12) toprağa veren Ramazan Çekici, yaşadıklarını anlattı.

ÇADIR KENTTE YAŞADIKLARINI ANLATTI

İlçe merkezindeki stadyumda Türk Kızılay tarafından kurulan çadır kentte hayatta kalan bir oğlu ve eşiyle barınan baba Çekici, depremde evlerinin yıkıldığını ve ailesiyle enkaz altında kaldığını söyledi.

"NASIL ÖLDÜKLERİNİ GÖREMEDİM"

Acılı baba Çekici, kendisinin de enkazdan yaralı çıkarıldığını ifade ederek, "Beni enkazdan çıkardıkları zaman yara bere içindeydim, şuurumu kaybetmiştim. Çocuklarım, eşim enkaz altında kaldı. Ben yaralı olduğum için bizi götürdüler, çocuklarımın nasıl öldüğünü görmedim, kendimde değildim" dedi.

"4 EVLADI TOPRAĞA VERMEK HİÇ KOLAY DEĞİL"

Depremin yaşandığı gün yoğun kar yağışının etkili olduğunu belirten Çekici, şöyle konuştu:

"Kar yağdı, yollar kapandı, rüzgar ve fırtına çıktı. Ne yol ne de yetişen vardı. Çocuklarımdan ikisi enkaz altında diğer ikisi de çıkartıldıktan sonra öldü. Ölülerle ölünmüyor, o acı içimizdedir. Bu acı Türkiye'nin acısıdır, evlatlarım ne kadar benim evlatlarım olsa da Türkiye'nin evlatlarıdır. Komşular ellerinden geleni yaptı ancak çocuklarımı kurtaramadı. 4 evladını toprağa vermek bir baba için kolay değil, Allah'ın takdiri."

"ELLERİMİZDE VEFAT ETTİLER"

Amca Mustafa Çekici ise deprem gecesi felaket yaşandığını dile getirerek, "Biz daha önce böyle bir şey görmedik, anlatılacak gibi değil. Çocuklarımızı çıkarttık, ellerimizde vefat etti. Çaresiz kaldık, herkesin evi yıkılmıştı. Bizim ev de yıkıldı içinden çıktık." ifadesini kullandı.

Dede 75 yaşındaki Hüseyin Çekici de böyle bir felaketi hiç görmediğini belirterek, deprem günü yoğun kar yağışının etkili olduğunu ve köyün tamamının yıkıldığını kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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