Orman yangınlarında son durum 28 Temmuz 2025: İzmir, Kahramanmaraş, Karabük ve Bursa orman yangını söndürüldü mü?
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının bir kısmı kontrol altına alındı. Ancak bazı illerde çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz gün Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş Onikişubat olmak üzere 3 ilde 4 yangın olduğunu açıklamıştı. Bugün ise İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Peki, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük ve Bursa orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu, son durum nedir? İşte, 28 Temmuz 2025 İzmir, Kahramanmaraş, Karabük ve Bursa orman yangınları son dakika gelişmeleri...
Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Kül olan ormanlar ve şehit haberleri günlerdir yüreğimizi dağlıyor. Ekipler yangınları en kısa sürede kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Ancak aşırı sıcaklar ve sert rüzgarlar mücadeleyi zorlaştırıyor. Son günlerde çıkan orman yangınlarından bir kısmı kontrol altına alındı. Ancak bazı illerde çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş, Karabük ve Bursa olmak üzere 3 ilde 4 yangının devam ettiğini açıkladı. Ayrıca İzmir'in Bornova ilçesinde de orman yangını çıktı. İşte, 28 Temmuz 2025 İzmir, Kahramanmaraş, Karabük ve Bursa orman yangınları son dakika gelişmeleri…
28 Temmuz 2025 saat 13:45
İZMİR'DE ORMAN YANGINI
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
28 Temmuz 2025 saat 13:15
BAKAN YUMAKLI: RİSKLİ BİR HAFTADAYIZ
Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle;
''Soğutma çalışmalarımız devam edecek. Karabük’teki yangının enerjisi düştü, alan gayet iyi durumda. Belirli bölgelerde küçük tütmeler var. Hiçbir noktayı gözden kaçırmadan bir yandan da soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Bu yangında 1 uçak ve 16 helikopter müdahale ediyorlar. İnşallah önümüzdeki saatlerde iyi haberler vereceğimizi söyleyebilirim. Bursa’da Harmancık yangını devam ediyor.
Kestel yangını büyük oranda söndü. Her iki yangınla mücadele ederken maalesef üzücü olay yaşadık. Tanker kaza yaptı ve 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok riskli bir haftadayız. Bu hafta için verilen bilgiler geçen haftadan bir miktar daha riskli olduğu ülkemizin. Tedbiri elden bırakmadan, dışarda ateş yakmayalım. Tüm bakanlık ve bakanlarımıza yerel yönetimlere tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Açıklamalarımızla yalanlara cevap vermeyeceğimizi söylemiştik. İletişim Başkanlığımızla birlikte gündeme gelen konularla ilgili orman yangınlarıyla ilgili bir kitapçık hazırladık. İletişim Başkanlığımız yayınladı. Orada gündemde olan birçok konunun doğru halini bulabilirsiniz. Akşam üstü ya da yarın bilgilendirmelerimize devam edeceğiz.''
28 Temmuz 2025 saat 13:03
PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 13 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucu ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin ilk belirlemelere göre provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmıştır" dedi.
28 Temmuz 2025 saat 12:58
ONLAR YEŞİL VATANIN KAHRAMANLARI
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 gün önce başlayan ve Ovacık ilçesi ile kent merkezine yakın ormanlık alanlara sıçrayan yangınlara karadan müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yeşil vatanın korunması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.
AA'da yer alan habere göre çoğunlukla sarp, eğimi dik ve yüksek bölgelerde yayılım gösteren yangınlara zorlu araziye rağmen müdahale eden ekipler, 6 gündür günlük 3'er saat uykuyla nöbetleşe çalışarak büyük kararlılık ve azim gösteriyor.
Türkiye'nin farklı illerinden gelen orman kahramanları, adeta evlerine çevirdikleri arazözleriyle zorlu koşullarda verdikleri mücadelede, alevleri kontrol altına aldıkları bölgelerde soğutma çalışmaları yapıyor.
Ülkenin akciğerleri olarak tabir edilen doğal zenginliğin korunması için 6 gündür bölgede fedakarca çalışan orman ekipleri, alevlerin ortasındaki mücadelelerini AA muhabirine anlattı.
Çukurköy Bicikler Mahallesi kısmında günlerdir yangının evlere sıçramaması için mücadele veren Adana ekiplerinden Mustafa Şahin, AA muhabirine, mesleklerinin zor olduğunu belirterek, 3 gündür bölgede alevlerle mücadele ettiğini anlattı.
Şahin, "Arazi zor fakat mücadelemiz devam ediyor. Yangınla mücadele eden tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." dedi. "Yeşil vatanın bekçisiyiz." diyen Çankırı ekiplerinden Fevzi Aydoğan da ailesine, sevdiklerine ve tüm vatandaşlara selamlarını iletti.
İzmir ekibinden Ali Kırbıyık da yangının 2. günü geldiklerini aktararak, "Elimizden geldiği kadar söndürmeye çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Allah razı olsun vatandaşlardan, devletimizden, herkesten." diye konuştu.
İzmir'den gelen diğer ormancı Emir Can Tığ da "Bir ağaç daha yanmasın diye mücadelemizi veriyoruz. Vatandaşlar, orman ekipleri, itfaiyeciler de, belediye araçları da elinden geleni yapıyorlar." ifadelerini kullandı.
28 Temmuz 2025 saat 12:31
ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından "Bursa’daki yangına müdahale ederken, su tankerinin kaza yapması sonucu kaybettiğimiz gönüllülerimiz Ahmet Demirel, Mehmet Şimşek ve Kazım Bayrak’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Yeşil Vatan’ımız için mücadele eden kahramanlarımızı asla unutmayacağız" paylaşımını yaptı.
28 Temmuz 2025 saat 11:59
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Bursa'nın Harmancık ilçesi yolu Meyran mevkisinde çıkan orman yangını sırasında vatandaşlar tarafından ormanda şüpheli görülen ve sürücüsü olduğu 03 HK plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk Aytekin (30) şikayet üzerine Kışmanlar köyünde yangın çıkardığı iddiasıyla Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğünce ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Şahsın yapılan araştırma neticesinde 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduğu, Hava Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken 2019 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı, işlem sonrası adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, yargılama sonucu 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldığı, 2021 yılında 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu ortaya çıtı.
Ayrıca psikiyatri kaydı bulunan Aytekin'in sözlü ifadesinde de 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ruhsal sıkıntılar yaşadığı ve psikiyatri ilaçları kullandığı bir an şeytana uyarak ilçe merkezinde bulunan petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar Parkı'na giderek ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti.
28 Temmuz 2025 saat 10:45
KAHRAMANMARAŞ'TAKİ ÇALIŞMALAR 3. GÜNDE DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda önceki gün akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Çalışmalara, Orman Genel Müdürlüğü, jandarma, DSİ, Karayolları, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, AFAD ve Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Osmaniye, Gaziantep, Konya gibi çevre illerden gelen arazözler ve iş makineleri destek veriyor.
Dün havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.
Türk Kızılay başta olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşları da gıda ve su desteği sağladığı söndürme çalışmalarında, 6 helikopter, 56 arazöz, 15 ilk müdahale aracı, 30 su ikmal, 78 iş makinası, 32 arazi aracı ile 611 personel görev yapıyor.
28 Temmuz 2025 saat 10:26
BURSA'DA YANGINA MÜDAHALE 3. GÜNÜNDE SÜRÜYOR
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Ekiplerce yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.
Yangın nedeniyle dün geçici olarak ulaşıma kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Bu arada devam eden orman yangınları sebebiyle Bursa semaları yoğun dumanla kaplandı. Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstündeki duman, dron ile görüntülendi.
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.
28 Temmuz 2025 saat 07:59
GÖKYÜZÜNÜ KAPLAYAN DUMAN BULUTUNDAN GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR
Bursa’nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz’da başlayan orman yangını 3. gününde de devam ediyor.
Yangının boyutu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte daha net ortaya çıktı. Günün aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı. Helikopterler ve yangın söndürme uçakları bölgeye sevk edildi.
Gece boyunca aralıksız çalışan kara ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ancak rüzgarın olmaması nedeniyle yükselen dumanın bölgede adeta sis tabakası oluşturduğu görüldü.
Yangın sonrası geriye kalan duman bulutları, dron ile havadan görüntülendi.
28 Temmuz 2025 saat 00:52
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. 26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmıştır."
28 Temmuz 2025 saat 00:30
BİR KİŞİ BENZİN BİDONUYLA YAKALANDI
Yangının neden çıktığına ilişkin inceleme sürerken, vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk A. (30) şikayet üzerine gözaltına alındı.
Ufuk A.’nın, eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği iddia edildi.
LİNÇ ETMEK İSTEDİLER
Harmancık ilçesi Ballısaray Mahallesi’nde yaşayan şüpheli, aracının önüne park ettiği Topbaşı Mahallesi’ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken yakalanıp, gözaltına alındı. Ufuk A.’nın park halindeki aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip, şüpheliyi linç etmek istedi.
Öfkeli kalabalık, polis tarafından güçlükle sakinleştirilirken, şüpheli, bacağındaki ve kolundaki sargı bezlerinin orman yangını çıkartırken olduğunu iddia eden kalabalığa, evde yandığını söyledi.
EMNİYETİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR
Ufuk A. Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, öfkeli kalabalık da bina önünde toplanıp, şüphelinin kendilerine verilmesini istedi. Polis, çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.
27 Temmuz 2025 saat 22:35
BURSA VALİLİĞİ: 3 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ
Gürsu ile Kestel ilçelerindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden özel şirkete ait 06 BNL 163 plakalı su tankerinin, Kestel ilçesi Narlıdere-Ağlaşan Mahallesi yolunda yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlanması sonucu meydana gelen ve sürücü Kazım Bayrak’ın hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Ahmet Demirel ve Mehmet Şimşek de tedavi gördükleri hastanede kurtarılamadı.
Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, ''İlimiz Kestel ilçesi Ağlaşan mevkiinde, orman yangınına su taşıyan bir tankerin şarampole yuvarlanması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada, 3 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz'' ifadelerine yer verildi.
27 Temmuz 2025 saat 22:00
''BUGÜN İTİBARIYLA 44 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI''
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Mustafa Yavuz, Müfit Aydın, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Ayhan Salman, Refik Özen ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğü'nde kameraların karşısına geçerek, orman yangınlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.
Yüksek hava sıcaklıklarının yangın riskini artırdığına dikkat çeken Bakan Yumaklı, toplam 44 yangına müdahale edildiğini belirterek şunları söyledi:
''Riskli günlerdeyiz malumunuz. Bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bugün de yine bütün vatandaşlarımızdan olağanüstü dikkat, hassasiyet ve ihtimam istirham ettiğimiz günlerden bir tanesiydi.
Çok aşırı sıcak günlerden bir tanesiydi. Hem de tatil günü olması hasebiyle daha çok iş zamanının dışında bir günün, dışarıda geçirildiği bir gündü. Dolayısıyla bu açıdan çok risk algısı olarak yüksek bir gündü bugün. Ülkemiz genelinde 23’ü ormanlık alanda, 21’i de orman dışı alanda olmak üzere toplam 44 yangına müdahale ettik.
Yani o çağrılarımızın sonunda ortadaki rakamlar bunlar. Bugün içerisinde başlayan ve büyüme potansiyeli olan yangınlardan Aydın Efeler, Aydın Nazilli, Muğla Merkez Fadıl Köyü, Muğla Bodrum, Denizli Tavas, İzmir Urla, Bursa İznik, Antalya Kemer, Edirne Keşan yangınlarını kontrol altına aldık. Bunlar büyüme potansiyeli olanlardı.
Biraz önce verdiğim toplam 44 rakamı da hamdolsun bugün itibarıyla, yani bugün çıkan yangınların tamamı kontrol altına alınmış oldu. Devam eden yangınlarda ise son durum şu şekilde; Antalya Gazipaşa ve Uşak Sivaslı'daki ikinci yangın, bunlarla ilgili büyük ölçüde kontrol altına alındı demiştik.
Ancak malumunuz havanın çok aşırı sıcak olması sebebiyle, ufak bir rüzgarda bile yeniden alevlenmelerin yaşanması sebebiyle, soğutma çalışmalarını bitirene kadar, burada tam kontrolü vermeyeceğiz. Dolayısıyla hani bu konunun kamuoyumuz tarafından bu şekilde bilinmesini istirham ediyoruz.''
''3 İLİMİZDE 4 YANGIN DEVAM EDİYOR''
3 ilde yangınların devam ettiğini söyleyen Bakan Yumaklı, ''Hali hazırda 3 ilimizde 4 yangın var. Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş Onikişubat. Bursa'da dün önce Harmancık-Orhaneli mevkisinde ardından da Kestel ilçelerinde iki ayrı yangın çıkmıştı. Öğlen yaptığımız açıklamada Harmancık-Orhaneli yangınıyla ilgili büyük ölçüde kontrol altına aldığımızı, soğutma çalışmalarına devam ettiğimizi, tedbiri elden bırakmak istemediğimizi söylemiştik. Tam da biraz önce söylediğim sebeple, gün içinde maalesef burada aşırı bir rüzgar oluştu ve yeniden alevlenmelere sebep oldu. Şimdi oraya yeniden odaklanmış durumdayız.
Gündüz daha fazla yoğunlaştığımız ve artık bitirmekle ilgili sonlara geldiğimizi düşündüğümüz Kestel yangınında, her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz. Ancak bunlar için de yine bir yani küçük tütmelerin ya da rüzgar sebebiyle hafif alevlenmelerin hepsini bitirene kadar, soğutma çalışmalarımıza da bir yandan devam ediyoruz. Onlar için de tam kontrol söylemeyeceğiz. Aynı şekilde, hassasiyetle müdahaleye devam edeceğiz'' diye konuştu.
''BURSA’DA 3 BİN 515 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ''
Bursa’da devam eden iki yangın nedeniyle 11 mahallede 3 bin 515 kişinin tahliye edildiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ''Gün içerisinde 2’si ağır sınıf 6 uçak, yine 2’si ağır sınıf 4 helikopter, 855 kara aracı, 2 bin 300 personelle bu iki yangına müdahil olduk. Hava karardıktan sonra da her zaman olduğu gibi gecenin vermiş olduğu o dinginlikte, arkadaşlarımız daha fazla yere ulaşarak soğutma ve o tütmelerin sebeplerini ortadan kaldırmakla ilgili çalışmalarına devam edecekler. Bursa'da Gürsu'ya ait Karahıdır, İğdir, Ağlaşan, Avdancık mahalleleriyle Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Yakuplar ve Gedikler mahallelerinde toplam 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi, güvenli yerlere alındı'' dedi.
''KARABÜK’TE DURUMUN DAHA İYİYE GİTTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM''
Karabük yangınıyla ilgili de bilgi veren Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:
''Karabük Safranbolu, burada durumun biraz daha iyiye gittiğini söyleyebilirim ancak bu yayına hazırlanırken yine arkadaşlarımız sahada kontrollerine devam ettiği sırada, yeni bir alevlenme oldu. Yani hakikaten en son alana bile ulaşmadan biz tam burayı kontrol ettik demeyeceğiz. Yine diğer yerlerde olduğu gibi. Malumunuz buradaki coğrafi şartlar, kırıklar, kanyonlar, uçurumlar, vadiler ve hava şartları ekiplerimizin işini zorlaştırıyor. Çok ciddi bir sis ve duman bulutu uzunca bir süre bu yangın alanının üzerinden kalkmıyor.
Ancak gün boyu buraya da yine 3 uçak, 16 helikopter, 389 araç ve bin 386 personelle müdahale ettik. Gece boyu da arkadaşlarımız o biraz önce söylediğim gibi bütün alanlara tek tek ulaşmakla ilgili çalışmalarını devam ettirecekler. Kahramanmaraş ve Onikişubat burada enerjisini düşürdüğümüz taşlık, kayalık zor bir coğrafya. Ulaşmak mümkün değil. Burada hava araçlarımızın da etkisiyle birlikte mümkün olduğu kadar, ulaşabildiğimiz yere kadar ulaşacağız. Ancak yine diğerlerinde olduğu gibi, burada da herhangi bir şekilde tedbiri elden bırakmayacağız.''
''TÜRKİYE AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA LİDERİ''
Yanan ormanların yeniden ağaçlandırılacağını da vurgulayan Yumaklı, ''Türkiye, ağaçlandırmada Avrupa lideri. Yanan alanlar ertesi yılın sonuna kadar mutlaka tohumla ve fidanla buluşturulur. Bununla alakalı son ve en çok da maalesef speküle edildiği için söylüyorum.Yanan alanlarla ilgili anayasa gereği başka herhangi bir tasarruf da bulunulması da mümkün değil. Değerli kardeşlerim her şeyi geriye getirebiliriz, ancak hayatını kaybeden kardeşlerimizi geri getiremeyiz.
Ben bu yitirdiğimiz canlara tekrar yeşil vatanı koruma, onu alevlerden kurtarmak için uğraşma adına savaşırken hayatını kaybeden çok kıymetli kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlarına, ailelerine, sevenlerine baş sağlığı diliyorum tekrar'' ifadelerini kullandı.