Alman otomobil devi BMW, ülkenin en büyük kulübü Bayern Münih'in hem yeni hissedarı hem de sponsoru oluyor. Bir süredir devam eden görüşmeler sonrasında iki taraf söz keserken, anlaşma en geç 2025 itibarıyla devreye girecek.

Münih merkezli BMW, anlaşma kapsamında Bayern Münih'e 800 milyon euro ödeyecek. BMW, bu para karşılığında Bayern'e sponsor olmakla kalmayacak, kulübün yüzde 8.33 hissesine sahip olan Audi'nin kulüpteki payını da devralacak.

Bayern Münih hisselerinin yüzde 75'i kulüp üyelerine aitken kalan yüzde 25'lik kısımdan Audi'ye ait bölümün dışında kalan yüzde 16.67'lık kısım aynı zamanda stadın isim hakkı sponsoru olan finans şirketi Allianz'da bulunuyor. Alman yasalarına göre futbol kulüplerinin en az yüzde 50+1 hissesi üyelerde kalmak zorunda.

AUDI İLE ERKEN FESİH GÜNDEMDE

Bayern Münih'in Teftiş Kurulu üyesi Edmund Stoiber, geçen yıl BMW ile bir mutabakat zaptını zaten imzaladıklarını belirtirken, 2011 yılında Audi ile imzalanan anlaşmanın erken feshi için de görüşmeler yapıldığını belirtti. Audi, 2011 yılında 90 milyon euro karşılığında yüzde 8.33 hisseyi satın almış ve sponsorluk anlaşmasına göre yılda 30 milyon euro ilave ödeme yapıyordu.

BMW'nin ilgisinin ardından sponsorluk anlaşmasını 5 yıl uzatmak isteyen ve 60 milyon euro teklif eden Audi'nin teklifi Başkan Uli Hoeness tarafından reddedilmişti.

Uli Hoeness'in Audi'yi istememesinin nedenleri arasında markanın bağlı olduğu Volkswagen grubunun emisyon skandalıyla sarsılan imajı ve Audi CEO'su Rupert Stadler'in de dizel emisyon skandalı nedeniyle tutuklanması da gösteriliyor.