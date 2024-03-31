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        Haberler Gündem Oy kullanmama cezası 2024: 31 Mart Yerel Seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, kaç TL?

        Oy kullanmama cezası var mı? 2024 seçimlerde oy kullanmama cezası kaç TL?

        Oy kullanmama cezası, 31 Mart 2024 Yerel Seçimler kapsamında araştırılıyor. Türkiye, 5 yıl süreyle görev yapacak yeni yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başına gidiyor. Çeşitli sebeplerden ötürü oy kullanamayacak olan seçmenler ise "Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası var mı, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2024 oy kullanmama cezası hakkında tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 08:33 Güncelleme: 31.03.2024 - 08:35
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        Bugün, 61 milyondan fazla seçmen, 206 bin 516 sandıkta oy kullanacak. 31 Mart 2024 Yerel Seçimler kapsamında belediye başkanı, muhtar, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği belirlenecek. Yerel Seçimlerde oy kullanamayacak olanlar "Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmayan ceza ödeyecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, YSK 2024 oy kullanmama cezası...

        31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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        SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

        Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

        31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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        OY KULLANMAMA CEZASI 2024

        Seçimlerde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

        2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 2023 Genel Seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti.

        31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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        OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?

        Seçimlerin ardından oy kullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilir. Bu tebligatta oy kullanmama cezası ödeme bilgileri yer alır. Ödemeler Maliye Bakanlığı'na, PTT gibi belirlenen kurumlar aracılığıyla yapılabilmektedir.

        31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024

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