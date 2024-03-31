Oy kullanmama cezası var mı? 2024 seçimlerde oy kullanmama cezası kaç TL?
Oy kullanmama cezası, 31 Mart 2024 Yerel Seçimler kapsamında araştırılıyor. Türkiye, 5 yıl süreyle görev yapacak yeni yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başına gidiyor. Çeşitli sebeplerden ötürü oy kullanamayacak olan seçmenler ise "Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası var mı, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2024 oy kullanmama cezası hakkında tüm merak edilenler...
Bugün, 61 milyondan fazla seçmen, 206 bin 516 sandıkta oy kullanacak. 31 Mart 2024 Yerel Seçimler kapsamında belediye başkanı, muhtar, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği belirlenecek. Yerel Seçimlerde oy kullanamayacak olanlar "Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmayan ceza ödeyecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, YSK 2024 oy kullanmama cezası...
31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?
Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.
31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
OY KULLANMAMA CEZASI 2024
Seçimlerde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.
2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 2023 Genel Seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti.
31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?
Seçimlerin ardından oy kullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilir. Bu tebligatta oy kullanmama cezası ödeme bilgileri yer alır. Ödemeler Maliye Bakanlığı'na, PTT gibi belirlenen kurumlar aracılığıyla yapılabilmektedir.
31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
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