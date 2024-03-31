OY KULLANMAMA CEZASI 2024

Seçimlerde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 2023 Genel Seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti.

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