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        Haberler Gündem OY NASIL KULLANILIR? 31 Mart 2024 YSK ile adım adım seçimlerde oy kullanma rehberi

        Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

        Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Yerel Seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak. Vatandaşlar sandık başına gitmeye hazırlanırken; "Nasıl oy kullanacağım?" sorusu araması sıklaştı. İşte, 31 Mart Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 08:39 Güncelleme: 30.03.2024 - 08:39
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        Türkiye, 31 Mart Pazar günü Yerel Seçimlerde vatandaşlık görevini yerine getirecek. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Peki, oy nasıl kullanılır? İşte 31 Mart 2024 seçimlerde oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

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        1- Nerede oy kullanılacağı seçmen bilgi kağıdından veya internetten öğrenilebilecek:

        Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya "444 9 975" numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

        Oy verme günü, seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

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        Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

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        Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Oy verme saati bittikten sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

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        2- Seçmenin üzerinde vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması gerekecek:

        Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

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        3- Cep telefonuyla kabine girilmeyecek:

        Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak.

        Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

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        4- Oy pusulasına mühür dışında işaret konulmayacak:

        Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak.

        Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

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        5- Oy kullandıktan sonra imza atılacak:

        Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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