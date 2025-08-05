Neden Kerem Aktürkoğlu?

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Transfer dönemi en az maçlar kadar ilgi çekiyor.

Her takımın taraftarı daha güçlü bir kadro görmek adına yönetimleri baskı altına almak için özellikle sosyal medyayı olabildiğince güçlü kullanıyor.

Yine her zaman olduğu gibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın transfer girişimleri ilgiyle izleniyor.

Henüz transfer döneminin bitimine neredeyse bir aylık süre var.

Kulüpler arayışlarını sürdürüyorlar.

Gördüğümüz kadarıyla bu serüven eylül ayında netleşecek.

Elbette, taraftarlar yıldız isimlere odaklanmış durumda.

Hatta, bazı oyuncular için baskı unsuru olduklarını da söylemeliyiz.

Galatasaray şampiyon kadrosunu koruduğu gibi, takviyelerini de yaptı büyük oranda. Onların bir sorunu yok.

Oysa, uzun süredir şampiyonluktan uzak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş hatta Trabzonspor için aynı şeyleri söylemek zor.

Beşiktaş’ın bir, iki değil çok oyuncuya gereksinimi olduğu bir gerçek. Eğer şampiyonluk hedefleniyor ise.

Asıl konuşulması gereken Fenerbahçe şüphesiz.

Dünya çapında bir teknik direktör Mourinho ile şampiyonluk kupasını elde edemeyen Sarı-Lacivertliler için bu sezon son çıkış gibi.

Portekizli teknik adam savunmayı sağlama almak için adımlar atıyor.

Ancak, taraftar forvette iş bitirici yıldızlar alınmasını bekliyor.

Son günler de Kerem ismi öne çıktı.

Kerem Aktürkoğlu, bilindiği gibi Galatasaray’da başarılı geçen sezonun ardından Portekiz’in ünlü takımı Benfica’ya transfer olmuştu.

12 milyon Euro bonservis ücreti ile Benfica’ya giden Kerem iyi bir performans sergiledi.

Milli oyuncunun bir yıl sonra neden ülkeye dönme kararı aldığı ayrıca tartışma konusu.

Para mı? Yoksa, yabancı bir ülkeye alışamama sorunu mu?

Bunun yanıtını Kerem’den duymak doğru olur.

Şimdi, Kerem’in Fenerbahçe’ye gelecek olması tartışılıyor.

Fenerbahçe taraftarı bu transfer için ikiye bölünmüş gibi.

Açıklamalardan bunu görüyoruz.

Neden Kerem? Başka oyuncu mu yok diyorlar.

Kerem, Fenerbahçe’de iyi işler yapar mı? Tartışmasız evet.

Ancak, yönetim ve Kerem’in zor bir karar verdiği şüphesiz.

Taraftarın tepkilerini gidermek kolay değil.

Tek çıkış yolu, Kerem’in başarılı olması. Takımın güvendiği ve skor üretecek olması.

Kerem transferinin bir başka yanı ise ezeli rakibin oyuncusunu almanın motivasyon ve algı olarak değerlendirilmesi.

Dileriz, bu süreç en az hasarla atlatılır.

Kerem iyi oynadığı sürece, geçmişte yaşanılanlar çabuk unutulur.

Taraftar sevdi mi gerisi kolay…