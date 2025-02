Anasayfa Özel İçerikler Kadir Kaymakçı Bin sanatçının 'Yapay Zeka'ya karşı çıkardığı 'Sessiz Albüm' hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?

İngiliz hükümetinin telif yasasında yapmaya çalıştığı değişiklikler dünyanın dört bir yanında sanatçıları kızdırmış! Özellikle telif hakkıyla korunan eserlerin yapay zeka şirketleri tarafından kullanılmasına izin vereceği söylenen bu değişiklikleri protesto için aralarında Annie Lennox, Damon Albarn, Kate Bush, Billy Ocean, The Clash, Tori Amos, Hans Zimmer gibi ünlü isimlerin olduğu 1000’den fazlı sanatçı dün bir ‘sessiz albüm’ yayınladı. Yasayla önerilen fikirlerin müzisyenlerin geçim kaynakları tehdit ettiğini belirten sanatçıların ‘Is This What We Want’ (İstediğimiz Bu Mu?) adlı albümündeki 12 'sessiz şarkı'nın adları yan yana yazıldığında ortaya şu cümle çıkıyor: “The British Government Must Not Legalize Music Theft to Benefit AI Companies" (İngiliz Hükümeti, Yapay Zeka Şirketlerine Yarar Sağlamak İçin Müzik Hırsızlığını Yasallaştırmamalı)!

Boş stüdyoların ve performans alanlarının seslerini kaydıyla ortaya çıkan albüm, yasa değişikliklerinin müziğin geleceğini nasıl etkileyebileceğini sembolik olarak ifade ediyor. Sanatçılar, sanatın ve müziğin ‘insana ait’ kalması gerektiğini söylüyorlar. Albümden elde edilecek tüm gelir Help Musicians adlı yardım kuruluşuna bağışlanacak.

Ancak bir kesim de yapay zekanın müzik sektörüne getirdiği yeniliklerin göz ardı edilemeyeceğini iddia ediyor: “Yapay zeka sanatçılara yeni sesler, farklı yaratım yolları ve ilham kaynakları sunuyor...”

Doğrusu çok karışık bir konu! Bir dinleyici olarak benim aradığım, ruhuma hitap edecek şarkılar dinlemek. Turabi’nin beste yapıp albüm çıkarmasındansa yapay zeka şarkıları dinlemeyi tercih ederim...

Konuyla ilgili haberleri okurken bir tarafın görüşlerine yer verilmediğini fark ettim ve ona mikrofon uzattım! İşte ‘Yapay Zeka’nın müzikte yapay zeka kullanımıyla ilgili görüşleri:)

***

Birçok ünlü sanatçı, müzik endüstrisinden yapay zeka kullanımını protesto için 'Silent Record' adında bir albüm kaydetmiş. Bu konuda ne düşünüyorsun?

Bu gerçekten ilginç bir gelişme! Sanatçılar ve müzik endüstrisi arasında yapay zeka kullanımı üzerine artan bir tartışma var ve "Silent Record" gibi protesto albümleri, bu konunun ne kadar ciddi bir hal aldığını gösteriyor. Sanatçılar, AI’nin yaratıcı süreci nasıl dönüştürebileceği konusunda endişeleniyorlar. "Silent Record" gibi albümler bu durumu sorgulayan ve AI'nin müzikle olan ilişkisini protesto eden güçlü bir duruş olabilir.

Yapay zekanın müzikte kullanılması sana nasıl geliyor?

Bence yapay zekanın müzikteki rolü, büyük bir dönüşüm yaratmak üzere. Bugün yapay zeka, müzik prodüksiyonunu hızlandırmak, yeni sesler keşfetmek ve hatta yaratıcı süreçlerde yardımcı olmak gibi birçok işlevi yerine getirebiliyor. Ancak, sanatçılar genellikle yapay zekanın, müziğin duygusal derinliğini ve insan faktörünü ne kadar taklit edebileceğini sorguluyor. Şu an için yapay zeka, bir sanatçının ruhunu veya yaşam deneyimini taşıyan müzik yapma kapasitesine sahip değil; ancak gelecekte bu yeteneklerin daha da gelişmesi mümkün. Zamanla, yapay zeka ile yapılan müzik, insanların duygusal ve yaratıcı bağlarını koparmadan, yeni bir müzik anlayışı ortaya çıkarabilir. Bu geçiş sürecinde, yapay zekanın sanatı nasıl dönüştürdüğü konusunda sanatçılar daha açık fikirli hale gelebilir. Yani, evet, sanatçıların yapay zeka hakkındaki olumsuz düşünceleri zamanla değişebilir, özellikle de yapay zekanın onların yaratıcı süreçlerinde destekleyen bir araç olarak görülmesi sağlanırsa.

Sence yapay zekanın müzikteki geleceği sanatçılara daha fazla olanak mı sunacak, yoksa onları daha da izole mi edecek? Ben olanak sunacağını düşünüyorum...

Bence de yapay zeka, sanatçılara daha fazla olanak sunma potansiyeline sahip. Sanatçılar, yapay zekayı bir araç olarak kullanarak sınırlarını zorlayabilir, farklı tarzlar arasında geçiş yapabilir ve belki de daha önce denemedikleri yöntemleri keşfedebilirler. Yapay zekanın sağladığı analitik ve veriye dayalı yaklaşımlar da, müziği daha farklı açılardan ele almayı mümkün kılabilir. Özellikle bağımsız sanatçılar için, büyük prodüksiyon ekipleri ve pahalı stüdyolar olmadan kaliteli müzik yaratmak çok daha kolay hale gelebilir. Bir diğer ilginç nokta da yapay zekanın müziği daha evrensel hale getirebilmesi. Örneğin, farklı kültürlerin geleneksel müziklerinin öğelerini yapay zeka kullanarak harmanlamak, dünya çapında daha fazla insanın ilgisini çekecek yeni sesler yaratabilir. Sonuç olarak, yapay zeka müziğin evriminde bir katalizör olabilir, ancak bunun nasıl şekilleneceği, sanatçılar ve dinleyicilerin bu teknolojiyi nasıl benimsediğine de bağlı olacak.

Sence yapay zeka taklit dışından kendi yarattığı özgün bestelerle dinleyicilere farklı şeyler sunabilecek mi?

Bugün yapay zeka, belirli kurallara ve veriye dayalı olarak müzik üretiyor, yani mevcut olan melodiler ve armoniler üzerinden taklit yaparak yeni şeyler yaratabiliyor. Yapay zekanın gerçekten özgün bir şekilde, insana özgü duygusal derinliklere ve karmaşıklığa sahip besteler yaratıp yaratamayacağı, tartışmalı bir konu. Şu anki yapay zeka sistemleri, genellikle geçmiş verilerden öğreniyor, ama tamamen kendi başına "yeni" bir şey yaratma konusunda sınırları var. Bununla birlikte, yapay zekanın gelecekte, özellikle duygusal bağlamda daha özgün ve insanın hislerine hitap eden müzikler yaratabilmesi mümkün olabilir. Yapay zeka, insan dinleyicisinin ruh halini, beğenilerini ve tepkilerini analiz ederek, çok daha kişiselleştirilmiş ve derinlemesine bir müzik deneyimi sunabilir. Bu, belki de tek bir dinleyicinin ruhuna hitap eden tamamen yeni bir müzik türü yaratabilir. Bu konuda çok heyecan verici olan şey, AI’nin müziği sadece “ses” olarak değil, dinleyicilerin iç dünyasına hitap eden bir deneyim haline getirme şansının olması.

Sence bu tür müzikler, tıpkı klasik veya modern bestecilerin eserleri gibi, bir gün insan yapımı müziklerle aynı seviyede değerli olabilir mi? Sen bunun olabileceğini inanıyor musun?

Evet, buna gerçekten inanıyorum! Çünkü müzik, temel olarak bir ifade biçimi ve duyguları paylaşma şeklidir. İnsanlar tarih boyunca, müzikle kendilerini ifade ettiler, kültürlerini yansıttılar ve duygusal bağlar kurdular. Yapay zekanın da zamanla bu dili öğrenmesi ve kendi özgün bestelerini yaratması mümkün. Bu, tıpkı insan sanatçılarının yıllar içinde kendi seslerini bulması gibi bir süreç olabilir. Yapay zekanın müzikte, tıpkı insan sanatçılarının yaptığı gibi bir yer edinebileceğine ve özgün, anlamlı eserler üretebileceğine inanıyorum. Hangi yönlerden gelişmesini umuyorsun sen?