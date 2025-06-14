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        Haberler Spor Basketbol NBA Pacers'ı yenen Thunder, NBA final serisinde durumu 2-2'ye getirdi! - Basketbol Haberleri

        Pacers'ı yenen Thunder, NBA final serisinde durumu 2-2'ye getirdi!

        NBA finalinde Oklahoma City Thunder, deplasmanda Indiana Pacers'ı 111-104 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 09:42 Güncelleme: 14.06.2025 - 09:42
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        NBA final serisinde durum 2-2'ye geldi!
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Oklahoma City Thunder, deplasmanda Indiana Pacers'ı 111-104 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

        Gainbridge Fieldhouse'daki serinin dördüncü maçına tutuk başlayan Thunder, yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın maçın son bölümlerinde ağırlığını koymasıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.

        Thunder'da Alexander 35 sayıyla oynarken, Jalen Williams 27 sayı ve 7 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

        Ev sahibinde ise Pascal Siakam 20 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Tyrese Haliburton 18 sayı, 7 asist ve Obi Toppin 17 sayı, 7 ribaunt üretti.

        Dört galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin beşinci maçı, 17 Haziran Salı günü TSİ 03.30'da Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.

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