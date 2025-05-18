Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
8 Mayıs'ta Katoliklerin ruhani lideri seçilen Papa 14. Leo için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda papalık görevine başlama töreni düzenleniyor. Dünyanın dört bir yanında ismin katıldığı törende, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de bulunuyor
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanlığına 8 Mayıs’taki Konklav’da (papalık seçim süreci) seçilen Papa 14. Leo için Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen papalık görevine başlama töreni, kardinallerin ve Papa’nın tören alanına gelmesiyle başladı.
Papa 14. Leo'ya, törenin başında papalık sembolü olan beyaz kumaştan yapılan bir kuşak olan "Palio" ve papalık yüzüğü olarak bilinen "Balıkçı Yüzüğü" takıldı.
Törene katılan isimler arasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bulunuyor.
Papa 14. Leo, papalık görevine başlama töreni öncesi “papamobil” aracıyla halkı selamladı.
TARİHİN İLK ABD'Lİ PAPASI
Vatikan'da 7 Mayıs'ta başlayan Konklav'ın (papalık seçimi) ikinci gününde, 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost, seçici 133 kardinalin en az 89'unun oyunu alarak Katolik Kilisesi'nin 267'nci papası olarak seçilmişti.
Tarihin ilk ABD'li Papa'sı olan Prevost, kendisi için "Papa 14. Leo" ismini seçmişti.