Papa Francis duygusal anlar yaşadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAvrupa
ABONE OL

Papa Francis, ölüm kampından sağ kurtulan 81 yaşındaki kadının Auschwitz dövmesinden öptü

Katolik kilisenin ruhani lideri Papa Francis, Hitler'in ölüm kampından sağ kurtulan 81 yaşındaki kadının 70072 numaralı Auschwitz dövmesinden öptü.

Papa Francis, ölüm kampından sağ kurtulan 81 yaşındaki kadının Auschwitz dövmesinden öptü
Papa Francis duygusal anlar yaşadı
0:00 / 0:00
Reuters / HABERTURK.COM

Çarşamba günü Vatikan Apolistik Sarayı'nda yaşanan duygusal anlarda 81 yaşındaki Lidia Maksymowicz ve Papa Francis bir araya geldi. Papa Francis, kadının sol kolundaki Auschwitz dövmesinden öptü.

1943 yılında Belarus'taki evlerinden Nazi Almanya'sının toplama kampları ya da ölüm kampları olarak adlandırılan yere ailesiyle birlikte götürülen kadın o yıllarda genç bir çocuktu.

Nazi toplama kampı Auschwitz'de yaptığı insanlık suçlarıyla bilinen Alman Nazi doktoru Josef Mengele'nin ölümcül deneylerine maruz kalan Maksymowicz, Uluslararası Holokost'u Anma Günü'nde insanlık suçlarının işlendiği kamplarda yaşadıklarını anlatmıştı.

Kamptan ayrıldıktan sonra Polonyalı bir aile tarafından evlatlık edinen Lidia Maksymowicz, daha sonra 18 yaşında biyolojik annesiyle yeniden birleşti.

AUSCHWİTZ

Auschwitz-Birkenau toplama kampı ya da ölüm kampı olarak adlandırılan kamplar, İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi Almanyası tarafından Polonya'da kuruldu. Kamplarda insanlığa karşı işlenen suçlar olarak gösterebileceğimiz; toplama, zorunlu çalışma ve sistematik katliam ve imha yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere Dışişleri Bakanı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
DÜNYAİngiltere Dışişleri Bakanı Raab Ramallah'ta
AB’den dezenformasyonla mücadelede kuralları katılaştırma kararı
DÜNYAAB'den dijital ekosistemde sorumluluk çağrısı
İklim değişikliği derslerinin dünyanın dört bir yanında müfredata girmesi için 2025 tarihi verildi
DÜNYAİklim değişikliği derslerinin müfredata girmesi için ...
SON DAKİKA: Myanmar ordusundan korkunç iddia! Cansız bedenleri kullanıyorlar! - Haberler
DÜNYAMyanmar ordusundan korkunç iddia!
SON DAKİKA: Alaska Yarımadası'nda yanardağ patlaması: Kırmızı alarm verildi - Haberler
DÜNYAAlaska'da kırmızı alarm!
SON DAKİKA: Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu - Haberler
DÜNYAAzerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal etti!
Kısıtlamalara uymamasıyla bilinen eski Başdanışman Dominic Cummings'in Covid-19 sitemi
DÜNYADominic Cummings, İngiltere'nin pandemi yönetimini ...
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Yunanistan'a gideceğim!
DÜNYAÇavuşoğlu duyurdu: Yunanistan'a gideceğim!
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı
DÜNYABlinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı!
Güney Kore'de Covid-19 aşısı olmuş kişiler artık dışarıda maske takmayacak
DÜNYAGüney Kore'de dışarıda maske zorunluluğu aşı olanlar ...