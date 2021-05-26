Papa Francis duygusal anlar yaşadı 0:00 / 0:00

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Çarşamba günü Vatikan Apolistik Sarayı'nda yaşanan duygusal anlarda 81 yaşındaki Lidia Maksymowicz ve Papa Francis bir araya geldi. Papa Francis, kadının sol kolundaki Auschwitz dövmesinden öptü.

1943 yılında Belarus'taki evlerinden Nazi Almanya'sının toplama kampları ya da ölüm kampları olarak adlandırılan yere ailesiyle birlikte götürülen kadın o yıllarda genç bir çocuktu.

Nazi toplama kampı Auschwitz'de yaptığı insanlık suçlarıyla bilinen Alman Nazi doktoru Josef Mengele'nin ölümcül deneylerine maruz kalan Maksymowicz, Uluslararası Holokost'u Anma Günü'nde insanlık suçlarının işlendiği kamplarda yaşadıklarını anlatmıştı.

Kamptan ayrıldıktan sonra Polonyalı bir aile tarafından evlatlık edinen Lidia Maksymowicz, daha sonra 18 yaşında biyolojik annesiyle yeniden birleşti.

AUSCHWİTZ

Auschwitz-Birkenau toplama kampı ya da ölüm kampı olarak adlandırılan kamplar, İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi Almanyası tarafından Polonya'da kuruldu. Kamplarda insanlığa karşı işlenen suçlar olarak gösterebileceğimiz; toplama, zorunlu çalışma ve sistematik katliam ve imha yapıldı.