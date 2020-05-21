Pedagog, çocukların öncelikle psikolojisini ve zihinsel gelişimini takip ve gözlemini yapan muhtemel sorunlara karşı danışmanlık yaparken çözüm üretebilen uzmanlardır. Pedagoglar, yalnızca psikolojik sorunlar için değil doğru çocuk yetiştirme adına ebeveynlere fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan rehberlik yapan kişilerdir.

Pedagoglar Nerede Çalışır

Pedagoglar, MEB’e bağlı bulunan okullarda psikolojik danışman veya rehber olarak çalışabilir, aynı görevle yine tüm özel okullarda danışmanlık hizmeti verebilirler, üniversitelerin akademik personel kadrolarında çalışabilirler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler,sosyal hizmetlere bağlı kurumlarda psikolojik danışman olarak görev alabilirler. Görüldüğü gibi birden çok seçenek vardır ve pedagogluk, psikolojik danışmanlık her zaman ihtiyaç duyulacak bir sektör olarak, geleceğimizin mimarı çocuklarımızın sağlık ve gelişiminde önemli rol oynayacak bir meslek koludur.

Çocuğum İçin Hangi Durumlarda Pedagog Desteği Almalıyım

Çocuğunuz paylaşmayı bir türlü öğrenemiyorsa

Çocuğun yalan söylediği durumlarda

Çocuk sık sık kardeşleriyle kavga ediyorsa

Çocukta oyun ve teknoloji bağımlılığı varsa

Çocukta inatçılık varsa

Çocuğun beslenme alışkanlıklarında sorun varsa

Çocuğun sosyal uyum sorunları varsa

Çocuğun bağlanma problemi varsa

Çocuğun tuvalet eğitimi ve bu gibi durumlarda pedagog desteğine başvurmanız gerekmektedir.

Pedagoglar bu ve benzeri konularda danışman rolünü üstlenirler. Ruhsal problemleri tıbbi yöntemlerle tedavi etmek ise çocuk psikiyatristlerinin görev alanına girmektedir. Terapi yöntemleriyle çocuğu tedavi etme görevi ise çocuk psikologlarına ait bir alandır. Bu sebeple tedavinin ve yönlendirmenin yetersiz olduğu durumlarda pedagoglar ile psikiyatristler ya da psikologlar birlikte çalışarak çocuğun sorunlarını farklı açılardan tespit ederek çözüm yoluna işbirliği kurarak daha kolay ulaşabilirler.