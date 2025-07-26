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        Haberler Yaşam Perre Antik Kenti'ndeki 125 metrekarelik mozaikte konservasyon işlemi tamamlandı

        Perre Antik Kenti'ndeki 125 metrekarelik mozaikte konservasyon işlemi tamamlandı

        Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde, tek parça halinde günümüze ulaşan 125 metrekarelik mozaikte yürütülen temizlik ve konservasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından eser yeniden ziyarete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:58
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        Tek parça halinde günümüze ulaşmış! Ziyarete açıldı
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        2009'da yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ve bazilika yapısına ait olduğu belirlenen mozaik, hem sanatsal işçiliği hem de boyutlarıyla dikkati çekiyor.

        Tek parça halinde bugüne ulaşan 125 metrekarelik mozaikte, üç boyutlu küp desenleri, sekizgen ve kalp motifleriyle birlikte asma dalları, üzüm salkımları, geyik, horoz, tavuk ve telli turna gibi figürler yer alıyor.

        İlk olarak 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerince restore edilen mozaikte, zamanla oluşan yüzey kirliliği ve çevresel etkenler nedeniyle yeniden bakım ihtiyacı doğdu.

        Bu kapsamda Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerince iki ay süren detaylı temizlik ve konservasyon çalışmaları tamamlandı.

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        Renkleri ve detayları ortaya çıkarılan eser, yeniden ziyarete açıldı.

        Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, mozaiğin kültürel açıdan önemli olduğunu belirtti.

        Eserde bulunan cennet bahçesi tasvirinin oldukça dikkati çekici olduğunu ifade eden Alkan, şunları kaydetti:

        "Yüzeydeki bozulmalar giderildi, kırık hatlar sağlamlaştırıldı. Yaptığımız çalışmalarla mozaiğin orijinal renkleri ve desenleri yeniden canlandırıldı. Orta sahnede yer alan kalp motifleri, üç boyutlu küpler ve cennet bahçesi tasviri, canlı ve özgün görünümüne kavuşturuldu. Ziyaretçiler artık bu mozaiği çok daha net ve etkileyici bir şekilde görüyor. Bu eser ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tek parça mozaiklerinden birisidir."

        Ziyaretçilerden Murat Işık ise mozaiği çok beğendiğini ve etkilendiğini belirterek, herkesi eseri görmeye davet etti.

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        #Perre antik kenti
        #Adıyaman
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