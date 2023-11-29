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        Haberler Yaşam Perre'de 1800 yıllık boğa başı kabartması bulundu

        Perre'de 1800 yıllık boğa başı kabartması bulundu

        Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 1800 yıllık boğa başı kabartması bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:21 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:21
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        Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

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        Bu yıl nisan ayında 76 işçiyle başlayan kazı çalışmalarında ise bir mezar yapısında boğa başı kabartması tespit edildi.

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        Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılki kazılarda sona yaklaştıklarını, çalışmalarda ilginç bir mezar yapısıyla karşılaştıklarını belirtti.

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        Alkan, "İlk kez boğa başı kabartması bulundu ve tarihi, 1800 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Yine yan taraflarda Khamosorion tipli 3 mezar ve 2 sunum çukuru tespit ettik.

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        Bu da boğanın gücün temsili olarak karşımıza çıktığını ve mezarları koruduğunu düşündürmektedir" şeklinde konuştu.

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        #boğa başı kabartması
        #Perre antik kenti
        #Adıyaman
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