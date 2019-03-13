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Haberler > Basketbol > Philadelphia 76ers: 106 Cleveland Cavaliers: 99 | MAÇ SONUCU Cedi'nin 18 sayısı Cavaliers'a yetmedi

NBA'de Philadelphia 76ers, evinde karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 106-99 mağlup etti. Cleveland'da milli basketbolcu Cedi Osman 25 dakika süre aldığı maçta 18 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile oynadı

İHA