Putin'e yakın ismin kızı ülkeden kaçtı

2000 yılında hayatını kaybeden Anatoli Sobchack, St. Petersburg kentinin ilk belediye başkanı ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in akıl hocası olarak biliniyordu.
Anatoli'nin Rus lider ile ölene kadar yakın ilişkileri olduğu hatta Putin'in kızı Ksenia Sobchak'ın vaftiz kızı olduğu da öne sürülüyordu. Ancak savaş Putin ile Ksenia'nın da arasını açtı.
SAVAŞ KARŞITI AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Gazeteci olan Ksenia Sobchak, Ukrayna savaşından bu yana sık sık savaş karşıtı açıklamalarda bulundu.
Sobchak'ın çalıştığı medya grubu da baskıya maruz kaldı ve Attention Media'nın ticari direktörü Kirill Sukhanov, soruşturma kapsamında hafta başlarında tutuklandı. Gazeteci kadın hakkında ise ajanlık suçlamasıyla inceleme başlatıldı.
15 YILLA YARGILANMASI MÜMKÜN
Rus yetkililer, Sobchak’ın yurtdışından finanse edilip edilmediğine ilişkin olarak "Yabancı fon bulunursa, ajan olarak değerlendirilecek" dedi ve geçtiğimiz günlerde evine baskın yaptı.
TASS ve Rus kanalı RT, suçlu bulunması halinde Sobchak'ın 15 yılla yargılanabileceğini ifade etti.
İSRAİL PASAPORTUYLA LİTVANYA'YA KAÇTI
Fakat kaynaklar, Sobchak'ın ülkeden geçtiğimiz günlerde kaçtığını belirtiyor. Eylül ayında Litvanya, Kremlin'in Ukrayna'yı işgali nedeniyle turist vizesi ile seyahat eden Rusların girişini yasaklamıştı.
Ancak isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan, Litvanya devlet sınır servisinden bir yetkili AFP'ye Sobchak'ın İsrail pasaportuyla ülkeye geldiğini söyledi.
Rusya'nın TASS haber ajansı da, Sobchak'ın gece Moskova'dan ayrıldığını ve bir polis kaynağının Belarus üzerinden Litvanya'ya gittiğini söylediğini bildirdi.
Konuya ilişkin resmi makamlardan ise henüz açıklama gelmedi.
PUTİN'E KARŞI ADAY OLMUŞTU
Kseniya Sobchak 2018 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.
Ancak Sobchak adaylık videosunda bunun protesto amaçlı bir adaylık olduğunu söylemiş ve tüm adaylara karşı olan seçmenlerin kendisine oy vererek bu yolla tepki göstermesin istemişti.
Kremlin adaylığa ilişkin "Seçimlere katılma hakkı var" açıklaması yaparken, bazı muhalifler bunun Kremlin tarafından desteklenen gizli adaylık olduğunu öne sürmüştü.
* Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.
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